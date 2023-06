Kolokani : Lutte contre les ALPC

Le secrétariat permanent de la lutte contre les ALPC, en partenariat avec la Minusma a lancé le 5 juin dernier à Kolokani, la compagne pour une participation pleine et entière des femmes et des jeunes à la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre.

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, le terrain de sport du groupe scolaire « B » de Kolokani a accueilli le lundi 5 juin dernier des caravaniers pour 12 jours. C’est une initiative du secrétariat permanent de la lutte contre des armes légères et de petit calibre (ALPC), financée par la Minusma.

La cérémonie de lancement était présidée par Mme Diassana Fatou Daou 1ère adjointe au préfet avec à ses côtés Mady Fofana maire de Kolokani, le Colonel Adama Diarra secrétaire permanent des ALPC, Adama Traoré représentant du chef de village et la représentante de la Minusma. Les leaders religieux, les responsables des services techniques et de sécurité étaient tous présent.

Cette compagne vise à amener les organisations féminines à jouer efficacement un rôle dans la consolidation de la paix et de la sécurité, impliquer les femmes et les jeunes dans la lutte contre les ALPC et l’appropriation du nouveau projet de la constitution.

Après l’étape de Kolokani, les caravaniers se rendront à Koulikoro, Dioïla, Bougouni, Ouéléssébougou et Bamako pour la clôture.

Abou Safouné Diarra

(Stagiaire)

