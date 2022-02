“Les sanctions imposées par l’UEMOA et la CEDEAO montrent que le peuple malien n’est toujours pas compris”, déplorait le 11 février le colonel Assimi Goïta. Le Président de la transition malienne recevait le rapport final des Assises nationales de la refondation. Des concertations au cours desquelles les Maliens ont fixé les missions et un nouveau délai à la transition, prévue pour s’étaler entre six mois et cinq ans.