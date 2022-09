Lundi 5 septembre 2022, s’est tenue à Bandiagara dans la salle de conférence des jeunes, la journée citoyenne organisée par La FORSAT civile en collaboration avec la société civile de Bandiagara

Le thème de cette journée portait sur la nouvelle loi électorale.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région, M.Sidy Mohamed El Béchir Baby,

du maire de la commune urbaine de Bandiagara, du président du conseil de cercle, Dana Amassagou et plusieurs personnalités.

C’est le mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Bandiagara, non moins membre du Conseil National de Transition, M. Housseini SAYE qui donne le ton. Dans son allocution, il a salué la tenue de ces journées. Pour lui, soutenir la transition est plus qu’une nécessité, c’est vitale. Pour lui, c’est l’histoire d’un Mali glorieux qui se trace, donc personne ne doit rester en marge de la révolution. ” Soutenir la transition n’est pas que soutenir Assimi, c’est au contraire soutenir le Mali, ses institutions pour un Mali nouveau, ” a-t-il conclu.

Abordant dans le même sens, le président du conseil de cercle, N’Dindé Ongoïba

a encouragé et salué l’initiative. ” Aujourd’hui tous les Maliens sont unanimes qu’il faut conjuguer les efforts pour relever le défi, ” a-t-il expliqué. Et d’ajouter qu’il n’est plus un secret pour personne que les choses ont changé et qu’il faut continuer dans cette dynamique.

Quant au secrétaire général de la FORSAT civile et Coordinateur de la région de Bandiagara, M. Marcelin Guenguéré, il s’est félicité de cette journée à Bandiagara. Pour lui, c’est devoir pour tout Malien de soutenir les actions de la transition. Il a ensuite expliqué les objectifs de la FORSAT civile qui sont essentiellement de soutenir toutes les actions de la transition et de rendre visible toutes les actions de la transition. “Nous avons invité les populations de Bandiagara pour leur expliquer la nouvelle loi électorale afin qu’elles puissent se l’approprier,” a laissé entendre le secrétaire général. Parlant de la sécurité , il a demandé aux populations de faire confiance à l’armée qui est à pieds d’œuvre pour rendre effectif la libre circulation des personnes et de leurs biens dans la région de Bandiagara. Pour finir, il a invité les populations à rester mobiliser et se préparer pour la nouvelle constitution qui est en vue.

Dans son discours d’ouverture le Gouverneur n’a pas caché sa joie face à cette action citoyenne de la FORSAT civile. Pour le gouverneur, le Mali est à la croisée de chemin. Il a invité les populations à servir ce pays avec passion, un Mali qui est en train de rentrer dans l’histoire de façon glorieuse. Pour le Gouverneur, les actions de la FORSAT civile doivent être soutenues par tous d’où son appel pressant à sa population. Pour finir, il a rassuré la population que les services de l’Etat seront effectifs dans toute la région d’ici peu et en avance sur beaucoup de régions nouvellement créées.

Après une cérémonie riche en couleurs les travaux ont continué avec le 1er Adjoint au Préfet, Sinaly Keita et l’expert local, Mamoudou SAGARA. Un débat sans langue de bois a émaillé cette journée citoyenne qui a marqué l’esprit de plus d’uns. Bandiagara s’engage désormais pour la cause du Mali en apportant son soutien aux actions de la transition.

Amadingué SAGARA

