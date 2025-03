Dans une déclaration rendue publique le 16 mars 2025, le Front populaire contre la vie chère estime que les taxes imposées sur les opérations téléphoniques sont considérées comme le coup de grâce à cette population qui agonise déjà.

Nous constatons avec regret que les prix des denrées de première nécessité ne connaissent pas de baisse depuis plus d’une année, a déclaré Mme Mariam Koné. Selon elle, «les denrées subventionnées ou non sont au-dessus du pouvoir d’achat des Maliens Lambda. Le riz, le pain, le sucre, le lait en poudre et d’autres produits de grande consommation en ce mois béni sont devenus un luxe. Jusqu’au 5 février 2025, les magasins de stockage de céréales de Kayes, Nioro, Yélimané, Diéma, Kidal et autres régions n’étaient pas encore approvisionnés».

Et de poursuivre : « À cette quête difficile et quotidienne de la pitance viennent s’ajouter les fameuses taxes. Oui ! Ces taxes imposées, qui viennent nous faire courber davantage l’échine sous le poids de la pauvreté et du calvaire. Chères autorités de la transition, ces taxes sont considérées comme le coup de grâce à cette population qui agonise déjà ».

« La gestion souvent unilatérale de cette vie chère donne des résultats peu convaincants bien que l’État débourse des milliards de nos francs en subventions. Les ventes promotionnelles du riz organisées par l’OPAM, vouées à l’échec en est la parfaite illustration. Le prix de la viande vient de connaître son énième augmentation. Et pour cause : de 2200 F le kilo en 2020, le prix de la viande a presque doublé : 3200, pour la viande avec os, et 4000 F pour la viande sans os».

Le Front populaire contre la vie chère recommande une baisse significative des prix des produits de première nécessité ; la dotation en céréales des magasins de stockage des régions ; le sursis à ces taxes ou leur limitation à un seul prélèvement par jour. Le Front appelle aussi à associer la société civile à chaque prise de décision concernant la fixation des prix et autres décisions importantes concernant les dépenses des populations.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :