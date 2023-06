Les autorités de la transition ont relancé la COMATEX et le train voyageur pour le bonheur des populations bénéficiaires. Par ces deux actes d’une portée importante les autorités de la transition viennent de donner une lueur d’espoir à deux régions, à savoir la 1ère, Kayes et la 4ème région de Ségou. Cependant ces deux actions ne manquent pas de susciter beaucoup d’interrogations, parmi lesquelles l’on peut citer la bonne gestion de ces sociétés, l’opportunité pour l’Etat d’être le seul actionnaire dans un monde libéral et enfin la pérennité des sociétés frappées par la désuétude de leurs matériels. L’Etat doit-il continuer à vouloir garder les sociétés et entreprises plutôt que de les libéraliser ? Ne doit-il pas concéder une part au secteur privé et vivre des impôts et taxes ?

C’est avec enthousiasme que les populations de la 4ième et 1ière région ont accueilli la relance de la Compagnie malienne des textiles et le trafic ferroviaires avec le train voyageur. C’est un véritable ouf soulagement pour la population, après plusieurs années d‘attente et de patience. Les autorités de la transition ont promis et elles ont respecté leur engagement. Cependant des inquiétudes demeurent surtout quand on sait que la mauvaise gouvernance, le népotisme, le clientélisme et l’impunité ont pignon sur rue au Mali. Ces sociétés vont-elles échapper à ces fléaux ? Rien ne moins sûr. Alors il revient aux autorités de mettre non seulement l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, mais aussi et surtout sévir contre tous les délinquants à col blanc. A défaut qu’il se désengage en concédant au secteur privé, mais en ayant un œil sur la gestion. Cette dernière option aura pour avantage d’éviter la mauvaise gestion, mais aussi de permettre à l’Etat de pouvoir jouir des impôts et taxes que ces sociétés vont générer.

Pour rappel la COMATEX et la régie des chemins de fer étaient en arrêt depuis maintenant plus de 3 ans lequel arrêt était principalement dû à la mauvaise gestion. A cela il faut ajouter le vieillissement des équipements. Par exemple Depuis la fermeture de la COMATEX plus de 1300 personnes ont été mis en congé ce qui a augmenté considérablement le taux de chômage et réduit l’économie du pays. Aujourd’hui la relance est effective.

Comme la COMATEX, la reprise du trafic ferroviaire avec le train voyageur a également été un ouf de soulagement pour des milliers de chefs de ménage qui avaient été sevrés de ce moyen moins coûteux de transport et surtout sécurisé qu’est le train. Après avoir fait plusieurs années, le train a sifflé, ce qui permettra la reprise des activités génératrices de revenus des populations riveraines du rail. Elle diminuera du coup le chômage.

En somme, si l’idéal est que l’Etat lui-même gère ses entreprises au grand bonheur des citoyens, il demeure difficile de trouver des hommes intègres et désintéressés pour bien gérer. C’est pourquoi il serait préférable aujourd’hui qu’au nom du libéralisme que l’Etat cède aux entreprises privées afin que ces sociétés puissent continuer à vivre au grand bonheur du peuple malien.

Oumou SISSOKO

