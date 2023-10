Lancement Officiel de ‘Bonnet rouge au Mali’

Le 12 octobre 2023 en faveur d’une conférence de presse organisée dans un hôtel de la place, le Country manager cluster Sahel de Friesland Campina, Boureïma Maïga, a officiellement lancé le produit laitier de la marque hollandaise ‘Bonnet rouge’ au Mali. C’était en présence du représentant du CNPM, Sidi Dagnoko, du représentant du CNT, du Conseiller au maire de la Commune IV du district de Bamako en plus d’autres invités.

A la suite de la présentation de la marque, ses différentes offres sur le marché, le Country manager cluster sahel de la marque du lait Bonnet rouge, dira que la marque possède une unité de production en Côte d’Ivoire et qu’elle a décidé également de fournir le Mali de ses produits à travers un distributeur officiel (Sadio Distribution). Selon ses dires, au niveau du Burkina, il a été constaté une forte demande desdits produits par des commerçants maliens. D’où leur initiative de démarcher et trouver un distributeur au Mali afin de répondre à la demande en rendant les produits disponibles et accessibles sur le marché malien. Au niveau du Mali, Traoré Laïco représente la marque et la distribution est assurée par Sidi Diawara.

Dans son intervention, le représentant du Conseil national du patronat du Mali, Sidi Dagnoko non moins PDG de Spirit, souligne qu’il n’est que bonheur de retrouver sur nos marchés les produits Bonnet rouge , une marque qui berce le souvenir de beaucoup de générations mais qui avait subitement disparus du marché. Le représentant du CNPM, s’est surtout réjoui de voir une si veille marque (centenaire) très connue dans le monde venir s’installer dans notre pays au moment où ce dernier est dans une phase de relance et ce malgré un contexte difficile.

« Nous, au niveau du Patronat on travaille pour favoriser les investissements au Mali », a-t-il déclaré.

La cérémonie a pris fin sur une séance de dégustation de quelques produits Bonnet rouge servis au cours d’un cocktail offert à l’occasion.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

