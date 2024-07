Dans les deux (2) ans à venir, Catholic Relief Service (CRS) assistera 70.588 personnes déplacées internes (PDIs). Le projet est financé par USAID et mis en œuvre par CRS en collaboration avec des Organisations Non Gouvernementales (ONG) nationales comme ALPHALOG, ASG, CRADE, CARITAS Mopti, GARDL et TASSAGHT. Son coût est plus de 10 milliards de FCFA. Le lancement officiel a eu lieu le jeudi dernier dans un hôtel de la place.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le représentant de Mme le ministre de la Santé et du Développement Social, Hamadoun Dicko. Pour lui, cette nouvelle phase du projet Kisili est sans nul doute une initiative louable qui démontre l’engagement continu du gouvernement et de ses partenaires internationaux envers les populations vulnérables du pays surtout en ces périodes difficiles. ‘’ Aujourd’hui, nous célébrons non seulement le lancement de la phase 6 de ce projet d’urgence mais également l’esprit de collaboration et d’humanisme du partenaire qu’est CRS Mali’’, a affirmé Dicko. Il poursuit que le ministère de la Santé et du Développement Social reconnait pleinement l’importance cruciale de partenariats solides avec les acteurs humanitaires pour répondre efficacement aux besoins des populations vulnérables.

Toujours pour le représentant de Mme le ministre de la Santé et du Développement Social, le Mali est confronté à des défis complexes et persistants, notamment les déplacements forcés internes qui touchent des milliers de concitoyens raison pour laquelle des initiatives telles que le projet Kisili, qui assiste les personnes déplacées internes à travers tout le Mali depuis 2016, revêtent une importance capitale. ‘’ Le projet Kisili ne se limite pas à fournir une aide d’urgence ; il s’agit d’une démarche intégrée qui vise à restaurer la dignité des personnes affectées par la crise humanitaire et les catastrophes naturelles et à renforcer leur résilience à long terme. En travaillant ensemble, nous pouvons assurer que personne n’est laissé pour compte et que chaque individu a la possibilité de reconstruire sa vie dans des conditions de sécurité et de stabilité’’, a-t-il évoqué.

A travers Hamadoun Dicko, le gouvernement du Mali a exprimé sa sincère gratitude envers celui de l’Amérique dont le soutien généreux et continu a rendu possible la réalisation de la phase 6 du projet Kisili. ‘’ Sans leur engagement financier et leur confiance renouvelée en notre partenariat, les efforts déployés pour répondre aux besoins urgents des PDIs à travers le Mali ne pourraient être efficacement déployés. Leur contribution exemplaire illustre un modèle de collaboration indispensable pour relever les défis humanitaires complexes auxquels nous faisons face’’, a-t-il reconnu. Il a profité du lancement de Kisili 6 pour remercier les partenaires de mise en œuvre, les ONG nationales, qui travaillent sans relâche pour faciliter l’accès à ces PDIs et renforcer la cohésion entre les communautés hôtes.

Selon la représentante résidente de CRS Mali, Mme Gladys Guerrier Archange, la force du projet Kisili repose sur son mécanisme de réponse rapide et l’ambition est de pouvoir assister les populations déplacées dans un délai de 17 jours à compter de la date de validation de l’alerte. ‘’ Comme stratégie, le projet Kisili fourni une assistance multisectorielle, en abris, WASH et une assistance alimentaire. Le secteur des moyens d’existence qui vient d’être ajouté à Kisili VI permettra de combler le gap de moyens d’existence post RRM’’, a-t-elle informé. La représentante résidente de CRS Mali poursuit que cette confiance du gouvernement placée à CRS pour cette nouvelle phase de Kisili est à la fois une mission et un défi que CRS, le gouvernement du Mali et ses partenaires locaux vont relever ensemble.

A titre de rappel, le résultat du projet kisili V a été présenté à l’assistance.

Diakaridia Sanogo

Commentaires via Facebook :