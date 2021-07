Lutte contre le chômage au Mali : Le Regroupement des jeunes pour le développement du Mali entend jouer sa partition

Le Centre international de conférence de Bamako (CICB) a servi de cadre, le mardi 13 juillet 2021, à la tenue du Forum « un emploi pour tous » organisé par le Regroupement des jeunes pour le développement du Mali, en collaboration avec les Français du Monde. Pendant trois jours, ce forum offrira des formations aux jeunes afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle.

Selon le président du Regroupement des jeunes pour le développement du Mali (RJDM), Amara Sylla, l’objectif du Regroupement des jeunes pour le développement du Mali, c’est l’éveil de conscience de la jeunesse malienne. Avant d’ajouter que la formation est le socle pour aller vers l’emploi. «L’Etat ne peut pas tout faire. Nous sommes en train d’aider dans son devoir », a-t-il dit. Pour preuve, le président du RJDM, Amara Sylla a fait savoir qu’ils ont pu former 300 jeunes. Par ailleurs, il dira que le regroupement est représenté un peu partout à travers le monde. Enfin, il a souhaité que le forum soit bénéfique à tout le monde. A sa suite, Ana Maïga de l’Association «Les Français du Monde » a indiqué que la priorité de l’Etat, c’est la jeunesse. A titre d’illustration, elle dira que cette activité est parrainée par le Premier ministre et le secteur privé. Selon elle, s’il y a emploi jeune, le Mali va avancer et le pays sera épargné de l’insécurité. A ses dires, ce forum incitera les jeunes à avoir confiance en eux. Elle a invité les jeunes à profiter de la formation qui sera organisée à leur intention durant le forum. Par ailleurs, elle a précisé que « les Français du Monde » est une association apolitique qui œuvre pour l’emploi. «On a trois axes qui sont vraiment importantes : solidarité, l’éducation et la santé », a-t-elle conclu. Quant au représentant du Ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Ibrahim Nouhoun Barry Sidibé, la question de l’emploi est cruciale pour tous le pays. Durant trois jours, les jeunes seront formés aux techniques de rédaction de CV (Curriculum Vitae), des techniques d’entretien et bien d’autres astuces pour faciliter leur insertion socioprofessionnelle.

Aguibou Sogodogo

