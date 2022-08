L’Association pour la consolidation de la paix, le développement, la promotion et la protection des droits humains (TEMEDT) ne désarme pas dans la lutte contre l’esclavage au Mali. Le 24 août dernier, elle a organisé à son siège dans le cadre de la mise œuvre du Projet « Défier l’esclavage, la discrimination sur le travail et l’ascendance » un atelier de sensibilisation et d’information des journalistes sur l’esclavage. Selon la vice-présidente de TEMEDT, Mme Raichatou Walet Altanata, l’objectif de cet atelier est de faire des journalistes de véritables alliés dans le combat contre l’esclavage.

Ibrahim Ag Idbaltanat, Président d’honneur de Temedt, a fait un exposé sur les origines de l’esclavage. Se référant à C. Delacampagne22 et Youval Rotman, Ibrahim Ag Idbaltanat dira que le Moyen-Orient est le lieu de naissance de l’esclavage comme institution. L’esclavage est une pratique ancienne qui n’a pas commencé avec l’islam. Selon lui, « combattre l’esclavage, ce n’est pas seulement avoir des textes. C’est aussi combattre les mentalités et les habitudes ».

Le coordinateur du Projet Voice, Abdoulaye Macko, a donné plusieurs anecdotes sur l’esclavage au Mali avant de développer la position de l’islam sur cette pratique.

Le projet Voice /Oxfam « Défier l’esclavage, la discrimination sur le travail et l’ascendance » s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pratique de l’esclavage.

CD

