Mahmoud Dicko pris en défaut de déloyauté

Le célèbre imam éclairé, autorité morale du M5-RFP, est la cible de tirs croisés dans son propre temple d’adorateurs, un camp politique dont il s’éloigne à mesure que prend corps le dispositif de la Transition sans les objectifs escomptés par ses compagnons de lutte. Ces derniers admettent difficilement, en effet, que le CNSP règne en maître absolu sur l’après IBK, au nez et à la barbe d’une autorité morale qui n’a finalement que des couleuvres à leur faire avaler. Du choix du président de la Transition à celui du Premier ministre, en passant par les péripéties d’organisation des concertations nationales, les manœuvres d’infantilisation se sont assez accumulés pour susciter un ras-le-bol dans les rangs des partenaires politiques de l’imam Dicko. Les accusations pleuvent ainsi de toutes parts et réveillent même de vieilles déceptions jadis contenues à leur corps défendant. Le très éclairé et respecté personnage en a ainsi pris pour sa dose de démystification et l’accent sur ses écarts de déloyauté prend considérablement le dessus sur les dithyrambes qu’imposait jadis son statut d’autorité morale émérite. Parions que les accusations iront crescendo avec les inévitables mécontentements que va créer la formation du gouvernement de transition.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :