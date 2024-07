Lors du cadre d’échange entre l’autorité Indépendante de Gestion des Elections et la société civile, tenu en début de semaine, le premier secrétaire adjoint du bureau de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), Hamadoun Bah a clairement appelé le Colonel Assimi Goïta à être candidat à la prochaine élection présidentielle.

Le Secrétaire général adjoint du bureau de la plus grande centrale syndicale du pays, Hamadoun Bah, a appelé le Président de la transition à organiser les élections et à être candidat. Alors que les autorités de la transition peinent à publier un chronogramme électoral, il a appelé les autorités de la transition à créer les conditions pour organiser les élections présidentielles dans le plus bref délai afin de sortir le pays de cette longue transition. « Il n’y a pas d’alternative à la démocratie», a-t-il déclaré. Le secrétaire général du syndicat des Banques et Etablissement financiers, qui a échappé de justesse à une longue détention grâce à l’intervention du Chef de l’Etat, ne cache pas son amour pour une candidature du Colonel Assimi Goïta qui a appelé de tous ses vœux à être candidat à cette élection présidentielle. « Le Président de la transition peut briguer la magistrature suprême comme les autres citoyens en condition qu’il démissionne de l’armée », insiste ce syndicaliste très influent dont la récente incarcération pour une histoire « faux et usage de faux » a plongé toutes les banques du pays dans une grève générale.

Ce très proche de l’influent secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé, définit les critères que les électeurs doivent privilégier lors de ce futur scrutin. Il les appelle à choisir un homme intègre, patriote, qui inspire de la confiance et capable de réaliser des projets viables pour le Mali. Hamadoun Bah dirige depuis plusieurs années la section syndicale des Banques et Etablissements financiers du Mali. Il est pressenti à la tête de la plus grande centrale syndicale du pays, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali Un syndicat qui regroupe toutes les sections syndicales de l’administration malienne, notamment les gouverneurs, les préfets et les sous- préfets, les mêmes qui organisent les élections avec l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections. Ce n’est pas la première fois qu’il appelle le Colonel Assimi Goïta à briguer la magistrature suprême du pays.

En janvier 2023, Hamadoun Bah avait exprimé son soutien pour la candidature du Colonel Assimi Goïta lors d’une interview qu’il a accordé au journal Tjikan. « La Transition est aujourd’hui dans une trajectoire respectable. Parce qu’aujourd’hui, le Mali, en matière de souveraineté, est sur la bonne voie. On est en train d’aller vers le changement de la Constitution, vers un référendum. Après le référendum, on va vers les élections. Pour que le pays se relève, pour vraiment tourner les pages sombres de ce pays, moi je recommande au Président Assimi Goïta à se présenter encore une fois pour qu’on puisse vraiment continuer dans la même logique du combat, le respect du Mali sur l’échiquier international, le respect des Maliens tout court », avait recommandé ce syndicaliste.

Un an plus tard, précisément en mai 2024, c’est le dialogue pour la paix et la réconciliation qui appelait le colonel Assimi Goïta à se présenter à la présidentielle qui devrait mettre fin à cette période de transition. Malgré ces différents appels, le Colonel Assimi Goïta reste pour l’instant silencieux. Par contre, il multiplie les initiatives telles que la pose des premières pierres des infrastructures routières et énergétiques qui pourraient jouer en sa faveur s’il décidait de se présenter. L’article 9 de la charte de la transition tranche cette question : « Le Président de la Transition n’est pas éligible aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées, pour marquer la fin de la Transition. La présente disposition n’est pas susceptible de révision.»

SiakaDIAMOUTENE/Maliweb.net

