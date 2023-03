Mali : l’Association Solidarité des Femmes travailleuses de la Canam offre des dons d’une valeur de près de trois millions de Fcfa aux blessés de guerre

Dans le cadre de la commémoration du 08 Mars, Journée internationale des femmes, l’Association Solidarité des Femmes travailleuses de la CANAM a procédé, le mardi 07 mars, à la remise de don Direction Centrale du Service des Armées (DCSA). C’était sous l’égide du directeur général de la Canam, le médecin général de brigade Boubacar Dembélé.

L’Association Solidarité des femmes travailleuses de la CANAM est solidaire des blessés de guerre. C’est ce qui explique la remise de cet important don à Direction Centrale du Service des armées (DCSA). Il est composé de 80 sacs de riz, 80 bidons d’huile de cinq litres, 80 cartons de savon, 80 paquets de pâtes alimentaires, le tout pour un montant de près de trois millions de Fcfa. Ces produits serviront à soulager les blessés de guerre et leurs familles.

Cette distribution de produits alimentaires et produits d’entretien est une façon pour les femmes travailleuses de la CANAM de soutenir les Forces armées et de sécurité du Mali et singulièrement les blessés de guerre. C’est ce qu’a indiqué sa vice-présidente, Diakité Ténin Diallo. Au nom de ses collègues, elle a assuré l’engagement des femmes travailleuses de la Canam à relever les défis en œuvrant pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali.

La lutte contre la fraude

Cette générosité des membres de l’Association Solidarité des femmes travailleuses de la Canam à l’égard des Forces armées et de sécurité, qui s’investissent dans la préservation de l’intégrité territoriale de notre pays et la protection des populations, a été saluée par le directeur général de la CANAM. Le médecin général de brigade Boubacar Dembélé a félicité l’association Solidarité des Femmes Travailleuses de la CANAM pour son soutien à l’armée.

Selon la secrétaire générale de l’association, Diarrah Wandé Traoré, en plus de la remise des dons, la journée du 08 mars sera mise à profit pour mener une campagne de sensibilisation sur la prescription rationnelle et la lutte contre la fraude à l’Assurance Maladie au niveau des structures sanitaires. La commémoration sera bouclée par une formation sur le leadership féminin le 17 mars prochain.

A titre de rappel, le 08 mars est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Cette année, le thème international est : « pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ». Au Mali, le thème est : « Femmes, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation ». Cette journée est célébrée au Mali dans un contexte marqué par l’insécurité et la précarité qui frappent les femmes du pays.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

