Depuis la capitale togolaise, la troisième réunion du groupe d’appui à la transition au Mali a annoncé avoir pris note de la plaidoirie de la délégation malienne pour lever les sanctions diplomatiques infligées au pays, au lendemain du second coup de force militaire de mai 2021 contre les autorités civiles de la transition.

Suspendu des instances diplomatiques africaines, le Ministre des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop, qui conduisait la délégation à la troisième réunion du groupe d’appui à la Transition, a plaidé pour la « levée de la suspension de la participation du Mali de la CEDEAO, l’Union africaine et de l’Organisation Internationale de la Francophonie ». Le communiqué final du Groupe de suivi et de soutien à la transition, réuni à Lomé le 6 septembre, assure « prendre note » de cet appel des autorités maliennes. La diplomatie malienne a motivé cet appel par le respect des nombreux engagements pris devant ces organisations régionale, continentale et internationale pour le retour à l’ordre constitutionnel. Les progrès réalisés par la transition malienne, vers la tenue des élections, ont été salués par les conclusions de la réunion du GAT-Mali.« La réunion a noté avec satisfaction l’adoption d’un nouveau code électoral, la mise en place d’une autorité indépendante de gestion des élections, l’élargissement de la composition du Conseil national de transition et la nomination des membres du comité chargé de rédiger la version préliminaire de la Constitution », peut-on lire dans le communiqué final.

La réunion de Lomé sur le suivi de la transition a également exprimé sa satisfaction à la suite de la reprise du dialogue politique entre les autorités de la transition et la classe politique. A Lomé, cette 3èmeréunion a souligné la nécessité pour les acteurs du processus électoral de maintenir et de consolider cette dynamique d’inclusivité pendant toute la période de la transition afin que le pays parvienne à des réformes réussies pour des élections pacifiques. S’agissant de ces progrès réalisés, elle a demandé « à la CEDEAO, à l’UA et à l’ONU de soutenir les efforts des autorités de la transition du Mali en vue d’un retour harmonieux à l’ordre constitutionnel ».

Par ailleurs, la délégation ministérielle malienne a présenté aux partenaires de la transition les « impacts négatifs des différentes suspensions et les sanctions ciblées », prises à l’encontre du Mali par les trois institutions susmentionnées. Ces sanctions, selon le document final de cette réunion, ont contribué à réduire les partenariats bilatéraux et multilatéraux dans les nombreux domaines vitaux.

Sans donner une réponse positive, la réunion du groupe d’appui à la transition dit également prendre note de cette situation et demande que les organes délibérants revoient ces mesures de sanctions, eu regard au contexte d’avancement du processus de transition. Ceci, a-t-il été annoncé dans les conclusions de la réunion, permettrait au Mali de reprendre sa place et bénéficier de tous les appuis nécessaires à la réalisation des objectifs de la transition.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

