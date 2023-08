Mali : Le M5-RFP Mali Kura préoccupé par le niveau croissant de l’insécurité dans la région de Bandiagara

Dans un communiqué signé par le président du M5-RFP Mali Kura, Modibo Sidibé, le mouvement exprime sa préoccupation suite à la montée croissante de l’insécurité dans la région de Bandiagara, marquée par deux attaques meurtrières contre les civils des villages de Bodio et Yarou.

La région de Bandiagara est le théâtre des expéditions meurtrières perpétrées par les terroristes depuis le début de mois d’août. Cette recrudescence de l’insécurité fait réagir les états majors politiques tel le comité stratégique du M5-RFP Malikura qui, dans un communiqué a déploré la détérioration de la situation sécuritaire dans le centre du pays. « Des villages sous menace se vident de leurs habitants, et des villages attaqués avec mort d’hommes, dont celui de Bodio qui aurait fait plus d’une dizaine de morts et le village incendié », a-t-il déploré.

Le mouvement a également évoqué dans son communiqué les incidents tragiques qui ont émaillé la manifestation organisée par les Forces vives de Bandiagara et autorisée par les autorités compétentes. Il regrette que la dégénération de cette manifestation pacifique qui a été marquée par les jets de grenades lacrymogènes et de tirs de sommation entrainant 6 blessés et un mort.

Toujours le mouvement dirigé par l’ancien premier ministre, Modibo Sidibé, a exprimé sa vive préoccupation par le niveau croissant de l’insécurité dans la région de Bandiagara qui, selon lui, est attesté par les évènements malheureux survenus le 18 août dans le village de Yarou, commune de Timiniri. Le M5-RFP Malikura fait était d’un bilan « d’une vingtaine de personnes tuées et plusieurs blessés, des maisons et infrastructures publiques brûlées, le bétail emporté ». En dépit de plusieurs spéculations autour de cette attaque, les autorités régionales n’ont pas encore donné un bilan.

En louant les efforts des Forces de défense et de sécurité, le mouvement a exigé des autorités nationales une enquête diligente pour situer les responsabilités. Egalement, le M5-RFP Malikura recommande aux autorités plus de professionnalisme dans l’encadrement des manifestations dans le cadre strict de la loi, une réponse appropriée, diligente et durable aux besoins de sécurité exprimés par les populations et une assistance adéquate aux déplacés.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

