Mali : l’UNICEF s’engage dans la campagne de promotion des pratiques nutritionnelles vitales pour la survie des enfants et la réalisation de leurs droits

Le ministère de la Santé et du Développement social en partenariat avec la Représentation de l’UNICEF au Mali a procédé, le vendredi 29 septembre à Ségou, au lancement de la première édition de la campagne « La roue des droits de l’enfant, Un pas de plus » pour la promotion des pratiques nutritionnelles et familiales essentielles. C’était sous l’égide du Dr Youma Sall, conseillère technique au département de la Santé.

Entièrement financée par l’UNICEF, cette campagne, qui se déroulera pendant trois mois dans trois régions du Mali (Ségou, Mopti et Tombouctou), s’inscrit dans une initiative nationale de communication en faveur de la promotion des pratiques nutritionnelles vitales pour la survie des enfants et la réalisation de leurs droits. « Les pratiques familiales essentielles jouent un rôle de premier rang dans l’amélioration de la santé et du bien-être du couple mère/enfant », a rappelé Awa Ouattara Guedegbe, cheffe de la section Changement social et comportement de l’Unicef au Mali.

La contribution de l’UNICEF dans cette initiative est de renforcer son engagement auprès du gouvernement malien pour soutenir la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes et renforcer les pratiques nutritionnelles essentielles à travers la première édition de cette campagne dénommée « « La roue des droits de l’enfant, Un pas de plus pour sauver des vies ». C’est une campagne qui s’articule autour du cycle de la vie de l’enfant sera mise en œuvre par le ministère de la santé et du développement social à travers le CNIECS et les directions régionales et de développement social de Ségou, Mopti et Tombouctou.

Plusieurs initiatives à travers le plan de coopération signé entre l’UNICEF et le gouvernement malien ont contribué à renforcer la santé et les conditions nutritionnelles des enfants. Toutefois, le poids de certaines normes sociales et coutumes, la faible connaissance des avantages des gestes simples qui sauvent des vies font perpétuer des comportements et des pratiques qui contribuent à des taux importants de malnutrition. Selon les estimations de l’OMS, près d’un décès sur deux des enfants de moins de cinq ans (soit 45%) au Mali est causé par la malnutrition et plus d’un enfant sur quatre (soit 26%) souffre de malnutrition chronique.

Observance des pratiques essentielles liées à la nutrition

Cette situation est due entre autres à la faible observance des pratiques familiales essentielles liées à la nutrition que sont : l’allaitement exclusif depuis la naissance aux six premiers mois de vie et l’alimentation de complément après ces six premiers mois. « A ces différentes situations s’ajoutent la très faible couverture vaccinale des enfants de moins de cinq ans et le manque d’accès à l’éducation à certains enfants », a souligné Awa Ouattara Guedegbe.

Dr Youma Sall, conseillère technique au ministère de la Santé et du Développement social a, de son côté, insisté sur le respect de l’observance des pratiques essentielles liées à la nutrition. Elle a indiqué que les activités tournent autour de plusieurs points. Il s’agit de la réalisation des émissions et les diffusions au niveau de 80 radios de proximité, la réalisation et la diffusion des spots et capsules TV, la réalisation de caravane de sensibilisation, le plaidoyer. Avant de terminer, la représentante du ministre de la Santé a invité l’ensemble des acteurs à faire siennes de ses activités combien utiles pour le système de santé du pays.

La cérémonie qui s’est déroulée en présence de Abdoul Coulibaly, représentant du maire de la commune urbaine de Ségou, du conseiller des affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou, du directeur général de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Cheick Tidiane Traoré, du directeur du CNIECS, Seydou Baba Traoré, a pris fin par la visite des Stands.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

De retour de Ségou

Commentaires via Facebook :