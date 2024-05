Dans le cadre de ses œuvres sociales, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a offert une école à la population des 1.000 Logements sociaux de Kambila (Kati). Son conseiller spécial, chargé des œuvres sociales, Aguibou Dembélé, a procédé hier à son inauguration.

Cette école dont la durée des travaux de construction à pris trois mois est financée par les fonds de souveraineté du chef de l’État. Elle comprend six classes, une direction, une salle des professeurs et un bloc de quatre latrines, toutes équipées.

La population de la Commune rurale de Kambila est sortie en liesse pour accueillir l’équipe chargée des œuvres sociales. C’était un jour de joie pour les habitants de cette cité et la Direction du service social des armées (DSSA). Signalons que la majorité de ces habitants sont des militaires et familles de militaires liés à la DSSA dans le cadre des actions sociales.

Pour le directeur général du Service social des armées, le colonel-major Bréhima Samaké, cette réalisation montre que les autorités de ce pays n’oublient pas ses enfants. Les enfants faisaient une dizaine de kilomètres chaque jour pour aller à l’école. «Aujourd’hui, elle est à zéro pas de leurs maisons», s’est réjouit le colonel-major Bréhima Samaké.

La représentante des bénéficiaires, Mme Diallo Nassan Koné, a dit que c’est la fin des distances longues parcourues par les enfants, tout en exposant sa satisfaction suite à la réalisation de cette école. Elle a formulé des bénédictions pour les militaires tombés au front et le Mali en général.

Le représentant du ministre de l’Éducation nationale, Dr Issoufi Dicko, est revenu sur le respect du délai impartial et les objectifs atteints. Pour lui, cette réalisation représente une des conditions de travail à la fois des élèves et des enseignants. Elle offre également des conditions idéales d’enseignement et d’apprentissage. Dr Issoufi Dicko dit prendre bonne note de la demande clairement formulée pour avoir un deuxième cycle et des enseignements de qualité. Cela, pour traduire en réalité les sollicitations des populations de Kambila.

Le conseiller spécial à, de son côté, a félicité l’Entreprise des constructions civiles (ECC BTP Sarl) pour la réalisation de ces infrastructures, tout en invitant les bénéficiaires à en prendre soin. Selon Aguibou Dembélé, le président de la Transition veut que tous les enfants maliens puissent étudier dans de bonnes conditions de dignité et de sécurité.

Dans la même journée d’hier, dans le cadre des œuvres sociales, le conseiller spécial avec son équipe a inauguré successivement des châteaux d’eau destinés aux populations des 600 Logements sociaux de Kati Sicoro (n°361) et de Kouliniko dans la Commune III du District de Bamako (n°362). S’adressant à la presse, Aguibou Dembélé a dit avoir un sentiment d’espoir pour le Mali vu l’enthousiasme de la population qui est lieu d’accueillir ces fourrages. Pour lui, les œuvres sociales ont été instituées en ce sens afin de donner de l’espoir aux Maliens. «Le président de la Transition, à travers les œuvres sociales, veut transmettre sa solidarité envers le peuple malien notamment les plus démunis», at-il fait savoir. Il a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage pour que d’autres personnes puissent en profiter.

Les bénéficiaires des deux quartiers respectivement, Aïda Bocoum et Mme Coulibaly Diala Coulibaly, ont remercié les autorités pour la réalisation de ces fourrages. Elles ont promis d’en prendre soin, avant de formuler des bénédictions pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Mali.

Souleymane SIDIBE

