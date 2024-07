Initié par Kabakoo Academies, Highdigenous Live ou le Festival de l’Étonnement s’est ouvert jeudi au Palais de la Culture Amadou Hampathé Bah. Premier du genre, ce festival, qui se poursuivra jusqu’au 13 juillet, se tiendra simultanément à Bamako et à Paderborn (Allemagne).

La décolonisation des savoirs en Allemagne et au Mali, avec un livestreaming immersif via réalité virtuelle, c’est l’objectif de Highdigenous Live ou le Festival de l’Étonnement. Le premier festival académique sur l’Innovation, l’Architecture, Réalité virtuelle, Musique, Art, Histoire décoloniale, Mode & Design est initié par Kabakoo Academies, et organisé en partenariat avec le Mieruba Art Center au Mali, Universität Paderborn, LWL-Kulturstiftung, Azurit Foundation, et la ville de Paderborn en Allemagne.

Le festival de l’Etonnement était à l’origine prévu sur le campus de l’Université de Paderborn en Allemagne, qui co-organise le festival avec Kabakoo Academies. Malheureusement par faute de visa, la délégation malienne qui prépare ce festival depuis neuf mois n’a pas pu effectuer le voyage sur l’Allemagne. Et ce n’est qu’à moins de 72 heures avant le début du festival qu’elle a été informée de la non disponibilité des visas par l’Ambassade d’Allemagne au Mali. Ce que déplorent du reste les responsables de Kabakoo Academies.

Ce festival hybride unique, organisé en trois jours, est donc né d’une réponse créative au refus de visas pour les participants maliens. En effet, plutôt que de se décourager, les membres de Kabakoo Academies ont transformé ce défi en une opportunité de questionner les structures coloniales persistantes et de créer des voies innovantes d’échange scientifique et interculturel. D’où l’organisation du festival à Bamako.

Highdigenous Live est une fusion de connaissances de haute technologie et endogènes. « C’est notre façon de combiner la riche base de connaissances de la région du Sahel avec les développements technologiques émergents pour amener un dialogue fertile », a expliqué Michèle Kadidia Traoré, cofondatrice et présidente de Kabakoo Academies. Il s’agit de combiner le meilleur de différents mondes pour trouver des solutions innovantes aux défis pressants de notre époque.

Selon le Dr. Yanick Kemayou, directeur des apprentissages de Kabakoo Academies, Highdigenous est plus qu’un concept : c’est une philosophie de vie qui nous enseigne que la véritable innovation surgit souvent à l’intersection d’idées apparemment incompatibles. Il a indiqué que Highdigenous Live! est plus qu’un festival, c’est un appel à l’action collective, à l’émerveillement et à la construction de ponts entre les cultures, les technologies et les idées.

Plusieurs activités sont au programme du festival comme les conférences-débats, les masters class, etc.

