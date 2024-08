Mali : Société : haro sur les discours de haine

Ces propositions discourtoises, inamicales, méchantes et revanchards impliquent le moral des personnes à qui elles sont destinées. Toutes choses qui peuvent provoquer des tensions incontrôlables

Le discours haineux est un propos injurieux qui provoque la colère, le désamour, le dégoût. Il vise un individu ou un groupe sur la base de caractéristiques impliquées telles que le genre, la religion, la race, l’état physique d’un humain et peut menacer la paix sociale. Aujourd’hui, la société est confrontée à ces genres de discours haineux dans la vie courante et qui deviennent, encore plus venimeux sur la toile, grâce à l’avènement des réseaux sociaux.

La haine est un mal qui ronge celui qui l’exprime et peut tuer ou inciter à la violence à tout moment. Elle doit être combattue afin d’éviter l’embrasement et l’effritement de la société. L’artiste Djénéba Seck, dans un de ses tubes, chantait : «A tɛ kɔrɔ, kumakan jugu tɛ kɔrɔ» (littéralement en français : les propos vexatoires ne vieillissent jamais !). Autrement dit, on les oublie difficilement. Elle sensibilise de ce fait la société sur les ravages qui peuvent causer les propositions haineux.

Kalifa Kéita est diplômé des lettres modernes, sorti de la Faculté des lettres, des langues et des sciences du langage (FLSL) de Bamako. Confronté à une situation de handicap survenu à l’âge avancé, il explique qu’il est témoin au quotidien de ce comportement répugnant. Selon lui, ces discours haineux sont prononcés dans la circulation à cause du comportement inapproprié de certains usagers. Ce qui rend difficile la cohabitation entre les gens et exacerbe les relations.

Le jeune diplômé, également membre d’une association de personnes en situation de handicap, raconte volontiers la désillusion d’une de ses camarades dans son foyer. Cette dernière est réprimandée par sa «belle mère d’être sale et incapable de préparer de la nourriture». La belle mère ne s’arrête pas là, elle se «demande parfois comment son fils arrive à se coucher avec une femme qui ne marche pas», rapporte Kalifa Kéita qui affirme que plusieurs femmes en situation de handicap font l’objet de railleries dans leurs foyers conjugaux.

Salma, nom d’emprunt d’une mère de famille en Commune IV du District de Bamako, vit cette triste réalité. Un matin du mois de juillet dernier, elle est prise pour cible par son beau frère qui l’a insultée grossièrement. Pour cause, Salma n’a pas pu accomplir un travail la veille. Rencontrée, elle avoue qu’au-delà du courroux, le discours haineux donne des idées noires à celui qui le subit. Il est inoubliable pour ce dernier et l’amène à détester celui qui l’a tenu.

Elle raconte cela, très irritée contre son beau frère qui lui jette des blessures graves à chaque fois qu’il y a une mésentente entre eux. Ces agressions verbales, choquantes, humiliantes et avilissantes sont intolérables pour elle. À l’en croire, mieux vaut être frappé que d’être visé par des propositions vexatoires « kumakan juguw ». Cette mère de famille fait savoir que c’est la pauvreté, l’égoïsme, l’hypocrisie et l’orgueil qui font que les gens se détestent. «Nous devons nous aimer les uns les autres pour éviter l’effritement de la société», conseille-t-elle.

PROMOUVOIR LA CULTURE- Pour l’entente nationale, la lutte contre le discours haineux est très cruciale aujourd’hui. Il faut commencer par les petits discours qu’on tient dans les familles, les « grins », lors des rencontres, propose Lawale Chaka Keita. Journaliste et écrivain, il laisse entendre que certaines propositions humoristiques, attribuées à des communautés et à des groupes ethniques, construisent des préjugés, des clichés négatifs. Ils (propos) finissent par entretenir la haine chez ces gens qui les considèrent inconsciemment comme des acquis.

Par exemple, explique le journaliste, « on entend dire souvent que les gens de telle ou telle ethnie sont avares ou sont des esclaves. Ce sont des petits discours certes taquins dans le fond, mais qui peuvent exacerber les relations entre les personnes. Dans le pire des cas, quand ces propositions sont accompagnées d’injures, de brimades et d’humiliations, ça devient une bombe sociale à retardement».

Selon notre interlocuteur, certaines personnes profitent du cousinage à plaisanterie «instaurée» par nos ancêtres entre des groupes ethniques pour dénigrer l’autre dans une rage manifestée de nuire ou d’humilier. Alors que chacun doit renforcer les liens entre les personnes chercher, multiplier les contacts en allant vers l’autre. Et pour cela, les événements artistiques et tels culturels que les biennales et autres qui rassemblent sont une aubaine qu’on doit entretenir car ils recèlent de forts motifs de brassages et de ce fait sont plus utiles que les réseaux sociaux.

Tout citoyen mérite le respect. Toute action qui peut contribuer à ébranler ce principe doit être banni dans la cité. Le directeur général (DG) de l’École supérieure de journalisme et des sciences de la communication (ESJSC) de Bamako, Dr Aboubacar Abdoulwahidou Maïga, pense que ce genre de discours porte atteinte à la dignité des gens. En temps de crise comme c’est le cas actuellement dans notre pays, on ne doit pas se permettre de proférer des discours de haine. «Nous sommes une société de paix, de dialogue, de solidarité et de sympathie.

Nous sommes empathiques les uns envers les autres, compatissants quant d’il ya une douleur chez quelqu’un», fait savoir l’enseignant-chercheur. Grâce au cousinage à plaisanterie, lorsqu’on veut dire quelque chose de bénissant, on le fait de façon courtoise et amicale de telle sorte que la personne concernée ne se sente pas offusquée, ni humiliée. « Dans notre cas actuel, nous devons faire attention, car nous sommes un peuple soudé et fragile à la fois. Lorsque quelqu’un se sent vexé à tort, cela peut attiser la mésentente et créer de la dissension.

La haine et la division ethnique ont été entretenues et savamment distillées entre les communautés qui jadis cohabitent depuis des millénaires en bonne intelligence. À plusieurs reprises, le pays à frôlé l’embrasement ethnique n’eussent été les ressorts du cousinage à plaisanterie qui ont permis d’apaiser la tension», explique le Dr Aboubacar Abdoulwahidou Maïga.

RENFORCER L’ÉDUCATION- Le DG de l’ESJSC insiste sur le renforcement de l’éducation surtout pour les enfants qui sont laissés pour compte au téléphone et sur les réseaux sociaux. Les parents doivent être plus présents à leurs côtés, conseille-t-il. Avant de compléter que le concept d’une nation, c’est quand les gens ont accepté de se mettre ensemble et de travailler pour le même mais et intérêt comme notre conception la stipule «Un Peuple, Un But, Une Foi». Pour lui, les discours qui se tiennent doivent favoriser la communion, l’entente et le vivre ensemble.

Les universitaires ont la mission d’analyser l’histoire, de l’expliquer en mettant en exergue les valeurs inspirées qui constituent le fondement de la nation qu’on représente et conduisent le peuple sur la bonne voie. Car les paroles haineuses peuvent heurter la sensibilité humaine, affecter le moral des victimes et provoquer des blessures psychologiques qui vont avoir du mal à être cicatrisées, soutiennent l’universitaire.

Dr Fodié Tandjigora, sociologue à la Faculté des sciences humaines et des sciences de l’éducation (FSHSE), rappelle que les discours de haine relèvent de l’inimitié, de la méchanceté, de la revanche et procèdent de la malveillance à nuire à autrui . Cette haine peut inciter à la vengeance. Elle peut jaillir à la suite aussi bien d’un discours politique, religieux que ordinaire et peut provoquer la dislocation du tissu social. Pour lutter contre ces propositions inappropriées, les leaders d’opinion à savoir les politiques, les religieux et les activistes sur les réseaux sociaux doivent donner l’exemple. Nous assistons malheureusement sur les réseaux, à l’apologie de la haine à travers les règlements de compte, les appels à la haine et à la vengeance. Les jeunes qui sont les adeptes invétérés de ces supports risquent de gober ces faits.

La loi sur la cybercriminalité est déjà un grand pas pour mettre le holà à ces pratiques malsaines. Tout comme le directeur général de l’ESJSC, l’enseignant-chercheur en sociologie prône aussi l’éducation des enfants et les invite à tenir des langues qui font la promotion de la cohésion sociale. Les réseaux sociaux ont ouvert un nouvel espace d’expression virtuelle et c’est sur ce boulevard que les gens se défoulent pour souder leurs comptes, ce qui est vraiment dommage, regrette le sociologue.

N’Famoro KEITA

Commentaires via Facebook :