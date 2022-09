Dans une interview accordée aux médias lors des festivités du 62ème anniversaire de l’accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale, l’ancien député de Yélimané a reconnu la faille des politiques maliens depuis 40 ans et a renouvelé son soutien à la Transition.

Il a encore fallu une sortie médiatique à M. Gassama pour vider son sac. L’homme à l’éternel franc-parler qu’il est pour de nombreux Maliens, n’a pas hésité une énième fois pour qualifier ses camarades politiques d’incompétents à gérer le pays, d’où la Transition actuelle.

« Je demande à vous de la presse de dire la vérité aux Maliens. Ca suffit, nous les politiciens avons menti à la population pendant 40 ans. Il faut le dire », a reconnu l’ex député de Yélimané. Comme en mission de sensibilisation, le représentant de la population de Yélimané a profité de l’occasion pour inviter les Maliens à se détourner des politiques et soutenir les militaires au pouvoir. Des militaires qui selon lui, sont en train de réhabiliter l’honneur et la dignité du Mali, longtemps déchirés par la classe politique. Dans le même élan, M. Gassama qualifie le colonel Assimi d’héritier du président Modibo Keïta, qui avait une vision nationaliste tout en conservant le panafricanisme. « Je suis l’avocat de la transition. Je suis leur défenseurs», a-t-il informé.

Pour l’homme aux 25 ans dans l’Hémicycle, le combat de la transition est une lutte pour l’affranchissement définitif du peuple malien des gironds de l’impérialisme français. Un combat qui mérite « l’adhésion et l’accompagnement de tous les Maliens dignes ».

La célébration de l’édition 2022 du 22 septembre avec faste par les Maliens, de l’intérieur comme de l’extérieur, est un signe de réveil et d’espoir pour le Mali. A avancé l’ancien élu de Yélimané. Ce réveil pour lui, est suscité par la volonté du président Assimi et les siens. « Assimi et son équipe ont fait comprendre aux Maliennes et Maliens qu’il est possible de travailler et de tenir sans les autres quand il s’agit de construire son pays. Certains ont voulu trahir le Mali, mais nous avons tenu plus de 6 mois sans eux. Ils ont été obligés de revenir vers nous », a-signalé le conseiller au Conseil National de Transition (CNT) et ajoute que cela résulte de la bonne gestion de l’actuelle équipe au pouvoir aujourd’hui par les Maliens dans leur ensemble, « hormis quelques ennemis du pays ».

Cette sortie de Gassama est loin d’être une position claire, car l’homme se positionne chaque fois avec le pouvoir en place. Difficile donc de croire ses opinions. Pour de nombreux observateurs, le militant au sein de l’Union pour la République et la Démocratie paraît aujourd’hui comme « un sans positionnement fixe ».

Diakaridia Sanogo

