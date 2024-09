Mathias Konaté, Directeur général des Impôts : Un bourreau du travail à l’esprit d’équipe et très sociable

Après six ans à la tête de la Direction générale des Impôts couronnant une carrière exemplaire au sein de l’administration fiscale, Mathias Konaté s’apprête à faire valoir ses droits à la retraite. Inspecteur des impôts de classe exceptionnelle, ce cadre émérite a su relever le défi de la mobilisation des recettes budgétaires à un niveau sans précédent dans un contexte politique, économique et social difficile.

Diplômé de l’Ecole nationale d’administration (Ena) de Bamako et de l’Ecole nationale d’administration publique (Enap) du Canada, Mathias Konaté est aussi titulaire de deux autres Diplômes d’études supérieurs spécialisés : l’un en Administration publique, «Option gestion» de l’Université de Sherbrooke au Canada et l’autre en Administration fiscale de l’Université de Paris IX Dauphine en France. S’y ajoutent plusieurs parchemins obtenus à l’issue de cours de perfectionnement sur la fiscalité.

Au sein de l’administration fiscale du Mali, cet inspecteur des Impôts a gravi tous les échelons et occupé d’importants postes de responsabilités. Inspecteur des domaines, il fut tour à tour Chef de la section Enregistrement et Timbre, Sous-directeur de la Législation fiscale et du contentieux, Directeur des Grandes entreprises (DGE). Mathias Konaté a aussi une expérience du cabinet, notamment à l’Hôtel des finances où il a assumé les fonctions de chargé de mission puis de Conseiller technique du ministre de l’Economie et des Finances en fiscalité intérieure. Il a siégé au sein de plusieurs conseils d’administration tels que la Société minière d’or de Syama (Somisy-sa), la Société de la mine d’or de Sadiola (SEMOS-sa), la Société de la mine d’or de Loulo (SOMILO-sa) et l’Office malien de l’Habitat (OMH).

A l’échelle régionale et internationale, Monsieur Konaté a apporté son expertise à différents groupes de travail dans le domaine de la fiscalité. Il est depuis 2004, le Point focal du Centre de Rencontres et d’Etudes des Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF).

Au-delà des charges professionnelles, Mathias Konaté, accepte de partager ses connaissances avec la nouvelle génération. Il fut chargé de cours de fiscalité au Cours Jeanne d’Arc de Bamako.

Sa nomination par le Conseil des ministres du vendredi 5 octobre 2018 en qualité de Directeur général des Impôts couronnait ainsi une riche carrière professionnelle d’un cadre dévoué à la cause nationale.

Des reformes majeurs, des résultats palpables sous son leadership

Sous son magistère, la mise en œuvre du Plan stratégique 2019-2021 de la Direction générale des Impôts a permis de donner une nouvelle impulsion à la réalisation des recettes fiscales, sans oublier des réformes majeures menées dans le cadre de la digitalisation. Voici quelques chiffres qui illustrent le dynamisme du Dg Konaté et son équipe. A la date du 31 décembre 2019, la Direction générale des impôts a mobilisé la somme de 919,455 milliards de FCFA sur un objectif de 910,7 milliards, soit un taux de réalisation de 100,96% contre 845,602 milliards pour l’exercice budgétaire de 2018. Malgré les difficultés liées à la Covid-19, la DGI a réalisé 921 milliards 148 millions de FCFA sur une prévision de 914,125 milliards. Ce qui représente un taux de réalisation de plus 101%. Sur un objectif de 987,122 milliards de FCFA assigné par le département de l’Economie et des Finances, la DGI a mis en 2021 dans la cagnotte du Trésor public un montant de 989,072 milliards, soit un taux de réalisation de 100,2%.

Dans une lettre de félicitation au Directeur général et à l’ensemble du personnel de l’administration fiscale, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a souligné : «L’examen du tableau définitif produit le 31 décembre 2022 par la Direction nationale du Trésor et de la Comptabilité publique, relativement aux encaissements et recouvrements de recettes budgétaires effectués au titre de l’exercice 2022, m’a permis de constater, avec une réelle satisfaction, que la Direction générale des impôts a réalisé, sous votre leadership, un montant de 992,436 milliards de FCFA sur votre objectif assigné de 986,940 milliards de F CFA. Il en résulte un taux de réalisation de plus de 101 % et un excédent de 5,496 milliards de F CFA».

Mathias Konaté jouit de la réputation de gros travailleur qui fait preuve de sérieux, de rigueur et de disponibilité dans la gestion des affaires publiques. Homme d’écoute et très sociable, celui qui s’apprête à faire valoir ses droits à la retraite a laissé de bons souvenirs partout où il a servi la nation.

Désigné en 2020 parmi les 50 personnalités les plus influentes par le “Baromètre”, une organisation de veille citoyenne, le Directeur général des Impôts a été élevé en 2021 au grade de Chevalier de l’Ordre national du Mali. Il serait aujourd’hui Commandeur de l’ordre national du Mali grâce z ses états de service que cela n’aurait grand monde.

Chiaka Doumbia.

