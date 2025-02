Milieux scolaires et estudiantins : Croisade contre la drogue

Jeudi dernier, l’association “Drogue kèlè ton” en abréviation (DKT) a organisé au lycée Askia Mohamed, une session de sensibilisation sur la consommation de drogue en milieu scolaire, dans le cadre de son programme “DKT School Tours”. L’objectif de la session de sensibilisation est d’impacter positivement sur le mental des élèves surtout les jeunes lycéens et d’en faire des ambassadeurs de la lutte anti-drogue.

Il ressort des rapports que les jeunes Maliens consomment de la drogue surtout le cannabis dans une large proportion en raison de son accessibilité. Ils consomment aussi du crack et de la cocaïne dans une moindre proportion.

Malgré l’absence des statistiques sur le plan national parce qu’il n’existe pas de structures de désintoxication pour évaluer ce phénomène, les chiffres qui en résultent au niveau du service psychiatrique de l’hôpital du Point G sont alarmants. En effet, 5 à 10 % des pathologies mentales ont pour cause la consommation de drogues.

Aujourd’hui, le milieu scolaire est devenu non seulement des lieux de consommation, mais également un marché noir.

C’est dans ce contexte que l’association “Drogue kèlè ton” a initié un programme dénommé “DKT School Tours 2025”, qui vise à mener des campagnes de sensibilisation contre la consommation de drogue en milieu scolaire dans les lycées à Bamako et a Kati tout au long de l’année 2025.

C’est le lycée Askia Mohamed qui a été choisi pour lancer cette campagne de sensibilisation. Les élèves dudit établissement, à travers des chorégraphies, sketchs et poésies ont montré les conséquences de la consommation de drogue sur la santé mentale.

Le maire de la Commune III du district de Bamako, le proviseur du lycée Askia Mohamed et le directeur national de la jeunesse ont tour à tour salué cette initiative, espérant que ce programme qui va s’étendre jusqu’aux périodes de grandes vacances contribuera à réduire ce fléau au sein des établissements scolaires.

“L’objectif premier du DKT School Tours 2025 consiste à impacter positivement sur le mental des jeunes lycéens et d’en faire des ambassadeurs de la lutte anti-drogue. Chers lycéens, sachez que vous représentez le Mali d’aujourd’hui et de demain. Par conséquent, votre apparence, comportement et vos résultats doivent inspirer confiance. Vous n’êtes pas sans savoir que notre pays livre bataille sur plusieurs fronts, et cela constitue un défi générationnel pour nous que de rester debout sur les remparts sobres et déterminés contre l’ennemi du dedans et du dehors pour un Mali fort et émergent”, a fait savoir Sinna Boly, la présidente de “Drogue kèlè ton”.

Ousmane Mahamane

