Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation : Reconduction logique du Colonel Abdoulaye Maïga

A moins d’une semaine, après sa nomination par le Président de la transition, Colonel Assimi Goïta, le Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a formé son Gouvernement. C’est une équipe de 28 membres dont 25 Ministres tutélaires et 3 Ministres Délégués. Sur cette liste de choc, il y a de nouveaux entrants et d’anciens reconduits. Et parmi ces anciens, il y en a aussi qui ont été maintenus dans leurs postes. Cela, vu le niveau d’avancement et la maitrise du dossier lié au portefeuille confié à eux depuis le début de la transition en cours. C’est le cas du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, qui a déjà imprimé un rythme soutenu à son département depuis le début de la transition.

Compte tenu du rôle joué par eux dans l’avènement de la date historique du 18 août 2020, les militaires membres du comité national pour le salut du Peuple (CNSP), conduit par le Colonel Assimi Goïta, ont presque tous été tous non seulement maintenus dans le Gouvernement de Dr Choguel Kokalla Maïga mais reconduits également dans leurs postes respectifs. Seul Modibo Koné à la tête du Département de l’Intérieur et de la Sécurité, est appelé à d’autres fonctions, un poste qui semble être non moins stratégique pour le Régime en place. Mesure due à leur loyauté, certes, mais surtout à la maîtrise de la feuille confiée à eux pour la conduite au bon port la transition en cours. En fait, bien qu’étant des militaires, mais force est de reconnaître que tous sont des éléments qui font preuve d’engagement et de maîtrise de leurs dossiers.

Ainsi, pour le cas du jeune Ministre Abdoulaye Maïga, voilà un ministre qui, depuis qu’il est à la tête du Département de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, a posé des jalons pour l’avancée du processus électoral. Chargé de l’organisation des élections générales et référendaires prévues dans l’intervalle de décembre 2021 au à la fin d’avril 2022, le Colonel Abdoulaye Maïga a eu réunir toutes les sensibilités de la classe politique autour d’une même table de discussions constructives. Il a multiplié des tables rondes, des vidéoconférences, des prises de contacts et de concertations avec les Acteurs de la Société et des Partenaires techniques et financiers du Mali dans le processus électoral en cours. Inlassablement, il a mis en œuvre la politique de la transition pour la tenue des élections libres et transparentes, en matière d’administration générale du territoire, de décentralisation et de développement des collectivités locales.

Pour la mise en œuvre de la feuille de route du Gouvernement de la transition auprès des populations locales et des Représentations de l’Etat à l’intérieur du pays, le Département de de tutelle a organisé une série de rencontres entre le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et les Gouverneurs des Régions puis les Préfets de Cercles. Courant mois de mars et avril 2021, il a eu des séances de travail intenses avec les Représentants de la classe politique. Avec les Présidents des partis politiques, il y a eu des vidéoconférences virtuelles sur le processus électoral. Ce qui a permis de créer un cadre de concertations et de dialogue permanent entre son Département et les acteurs politiques. Cela, au point qu’il y a eu début d’apaisement dans leurs Divergences autour de l’organe chargé de l’organisation des prochaines élections.

C’est dans ce cadre que, le 13 avril 2021, alors que certains partis politiques exigeaient la création d’un Organe unique de gestion des élections, le Ministre Abdoulaye a suggéré, à la faveur du cadre de concertation, de procéder préalablement à la réorganisation et la recomposition de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). Proposition qui a bénéficié d’une adhésion massive des Etats-majors des partis politiques et de la Société civile. Ensuite, pour garantir la sécurité des candidats et Acteurs politiques ou Agents en charge d’organisation des recensements, des organisations et des campagnes électorales, le Chef de Département a informé les acteurs politiques avait déjà entrepris la création des Forces spéciales de Défense et de Sécurité à déployer sur le terrain tout le long des périodes de pré-campagnes et de campagnes électorales proprement dites.

Pour parvenir à un consensus sur les réformes institutionnelles nécessaires à l’organisation des élections crédibles et au délai prévu dans la feuille de route confiée à son Département, il a multiplié les rencontres avec les partis politiques. C’est dans cadre que se situe également cette grande rencontre, du le jeudi 4 mars 2021, qu’il a eu avec les acteurs politiques. C’était pour procéder à la restitution officielle des résultats des travaux de l’atelier de relecture de la charte des partis politiques, de la loi électorale et de la loi organique sur les Députés. Occasion mise à profit par le Ministre Abdoulaye Maïga d’ « affirmer la volonté de son Département d’organiser des élections dont les résultats seront acceptables et acceptés par tous les acteurs ». Il a insisté que la refondation du Mali nouveau est le fruit de cette synergie mobilisatrice des acteurs politiques, des organisations de la société civile et du Gouvernement de la Transition sous l’égide conjointe des plus hautes Autorités de l’époque. Ces multiples rencontres ont pour objectif l’obtention d’un processus électoral transparent, inclusif, crédible et apaisé. Ce sont le même dynamisme qu’il a lancé sur le terrain pour le processus du redécoupage administratif du territoire national. Ce, afin de redéfinir les circonscriptions électorales suite à l’érection de certains cercles en nouvelles Régions administratives.

A ce niveau, des problèmes surgissent de çà et là entre les populations des collectivités territoriales locales. Pour lever les équivoques, il faudra le même suivi du dossier. D’où le mieux aura été de maintenir la même Autorité qui a une maitrise parfaite dans la gestion du dossier devenu très sensible à son tour.

C’est vu, donc, la complexité du dossier et les efforts fournis par son Département sous sa direction, que le Président de la transition, Assimi Goïta et le Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, ont jugé nécessaire de reconduire Abdoulaye Maïga à la tête du Département de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.

Djankourou

Commentaires via Facebook :