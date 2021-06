Mme Wadidié Founè Coulibaly à Nioro : Bouillé Haïdara met le point sur les i

Le guide spirituel échaudé par ses relations difficiles voire houleuses avec la ministre sortante voudrait adresser une mise en garde à la nouvelle. Une démarche qu’il a affectionnée plutôt que de sortir de ses gongs dès la moindre incartade.

A l’invitation de Bouillé Haïdara, la ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille Mme Wadidié Founè Coulibaly ne s’est pas rendue seule à Nioro. Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a jugé pertinent d’y dépêcher la semaine dernière une délégation ministérielle. Dans les coulisses, on a susurré le guide spirituel échaudé par ses relations difficiles voire houleuses avec la ministre sortante voudrait adresser une mise en garde à la nouvelle. Une démarche qu’il a affectionnée plutôt que de sortir de ses gongs dès la moindre incartade. Selon certaines indiscrétions, Bouillé Haïdara qui a entretenu de très bons rapports avec l’actuel Premier ministre – qu’il avait proposé au fauteuil de ministre de l’Administration territoriale et des collectivités locales du gouvernement restreint avant d’essuyer un refus poli de ce dernier – serait chagriné à l’idée d’avoir à le combattre un jour. Au motif que les réformes annoncées froissent nos valeurs sociétales et religieuses. Ces mises au point faites, les engagements scrupuleusement respectés, tout irait pour le mieux.

Gardien des valeurs

Un coup d’œil dans le rétroviseur de l’histoire récente du pays a signalé ses relations houleuses avec les régimes d’Amadou Toumani Touré et d’Ibrahim Boubacar Keïta Le guide spirituel des hamallistes avait haussé le ton et demandé la tête du ministre de la famille, de la femme et de l’enfant. Quelques jours après la volée de bois vert de nombreuses personnalités siégeant au Haut conseil islamique du Mali, Bouillé Haïdara venait mêler sa voix à ce concert de protestations contre l’avant-projet de loi sur le genre, l’âge de mariage et l’héritage. En des termes non voilés, il avait décliné sa position, du reste inchangée : « Je suis un soutien sans condition de la transition en dépit du fait qu’elle n’est point sans reproche. Des rumeurs relatives à un avant-projet de loi sur le genre, l’âge de mariage et l’héritage nous sont parvenues. Si elles sont avérées, nous nous y opposerons vigoureusement. Nous avons combattu Amadou Toumani Touré parce qu’il voulait nous imposer un code de famille inadapté à nos valeurs sociétales et religieuses. Et tout dernièrement, le Premier ministre d’alors Soumeylou Boubèye Maïga a essuyé notre colère en voulant insérer l’éducation sexuelle complète dans les manuels scolaires. J’ai appris qu’une dame, membre de l’actuel gouvernement serait porteuse de cet avant-projet. Si tel est le cas, alors je demande au président Bah N’Daw, au Premier ministre et au président du CNT, le limogeage pur et simple de cette dame du gouvernement ».

L’allusion était claire et directe, il s’agissait de Founè Samaké.

Georges François Traoré

