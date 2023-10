Mois de la Solidarité : Mme Théra Sanata Konaté distinguée pour son ‘patriotisme’

Le samedi 14 octobre 2023 en faveur d’une cérémonie de distinction honorifique, en présence de la représentante du ministre de la santé et du développement social, d’amis, famille, proches ainsi que des légitimités traditionnelle, coutumière et municipale, le Conseil communal de la jeunesse commune IV du district de Bamako (CCJ –CIV) a honoré Mme Théra Sanata Konaté pour son ‘patriotisme’. L’événement s’inscrit dans le cadre de la commémoration du mois de la solidarité.

Célébrée pour son sens élevé d’humanisme, de civisme, de bravoure bref, Mme Sanata Konaté épouse de feu Mama Théra cheminot, âgée de 86, est juste une grande ‘Patriote’ aux dires de ceux qui l’ont côtoyée. Pour cette octogénaire, l’âge n’est point un frein pour elle quand il s’agit de se sacrifier pour mère Patrie à en croire les membres du conseil communal de la jeunesse de la commune qui ont décidé de lui décerner une distinction après sa dernière prouesse qui date de la célébration de la journée de l’indépendance le 22 septembre dernier.

« Dans le cadre de la célébration de la fête de l’Indépendance du Mali, parmi nos activités, nous devons parcourir une certaine distance pour aller déposer le flambeau, et Mme Sanata a effectué le trajet avec nous malgré son âge, tandis que des plus jeunes ont abandonné la course. Pour elle, aucun sacrifice n’est de trop pour le Mali. D’où notre décision de lui rendre hommage pour son patriotisme », témoignent les initiateurs de cette consécration.

Des mérites redits par d’autres, El Hadji Sinaly Traoré, Chef du quartier de Lafiabougou, témoigne à son tour, pour saluer les qualités de Mme Théra, qui selon lui, est un être très avenant, disponible auprès de qui, il a reçu beaucoup d’enseignements, de conseils et d’orientations de civisme pour le développement de la commune voire du pays. Aussi, il dira « À travers votre initiative, vous venez de nous prouver que nous avons une jeunesse responsable et consciente en commune IV du district de Bamako ».

Des éloges, Mme Théra Sanata Konaté, en a reçu au cours de la cérémonie, du représentant des familles Niaré en passant par le président du Conseil de la société civile de la comme IV, Issa Sangaré au maire de la commune sans oublier les autres légitimités traditionnelles et coutumières représentées à la cérémonie, tous ont témoigné le mérité, la bravoure surtout le grand sens de patriotisme de la distinguée. Ils ont également tous souhaité que les autorités du pays lui décernent officiellement la consécration de la Nation. Un défi que le président du CNJ –CIV, Drissa Kané compte bien relever avec ses paires en allant plaider pour une reconnaissance nationale à la doyenne.

Pour eux, elle est une vraie bibliothèque de savoir, une historienne du pays, un modèle d’exemplarité en matière d’engagement et d’amour pour son pays.

Prenant la parole pour remercier les organisateurs, Mme Théra réaffirmera son amour pour sa patrie, rappellera son choix de suivre son époux et s’installer au Mali au moment de l’éclatement de la fédération Mali-Sénégal.

Comme pour soutenir les témoignages faits sur elle, Mme Théra, citera des dates historiques du Mali, réitère sa grande admiration pour l’ancien président Modibo Keïta et maintient qu’ elle a toujours, et mettra toujours le Mali au dessus de tout. D’où son engagement et ses multiples participations au développement de sa commune de résidence.

KHADYDIATOU SANOGO/maliweb.net

