Mois de Ramadan : Le HCNLS au secours des PV-VIH

Pour faire face aux difficultés de ce mois de ramadan, le Haut conseil national de lutte contre le Sida, a offert des vivres d’une valeur d’environ 50 millions de F CFA aux personnes vivant avec le VIH/Sida (PV-VIH). La remise symbolique du don a été effectuée au siège du secrétariat exécutif du HCNLS à l’ACI 2000, le mercredi 22 mars 2023 par le secrétaire général, Dr. Ichiaka Moumine Koné, au président de la Fédération des associations des PV-VIH, Mohamed Youssouf Maïga.

Plus de 300 familles seront touchées par ce don aux personnes vivant avec le VIH selon le bilan estimatif annoncé par le SG du HCNLS, Ichiaka Koné. Et cela aux dires de Dr. Koné, sur instruction du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et la bonne collaboration du ministre commissaire à la Sécurité alimentaire qui, pour l’occasion, a mis à la disposition du HCNLS des dizaines de tonnes de vivres.

Le don concerne des denrées alimentaires de première nécessité, à savoir du lait, du riz, de la pâte alimentaire, du maïs, du mil, du sucre et de l’huile. Le HNCLS a contribué à hauteur de 25 millions de F CFA et le reste pris, en charge avec l’appui du commissariat à la Sécurité alimentaire.

Cette remise de don rentre dans le volet de protection sociale et d’inclusion de personnes vivant avec le VIH qui sont au nombre de 200 000 personnes, soit 1 % de la population malienne, a confié le responsable de secrétariat exécutif du HCNLS.

Les régionaux seront considérés par cette remise de don, a fait savoir le secrétaire du général, Dr. Koné. Il a aussi préconisé à ce que parmi, les PV-VIH, la priorité soit donnée à ceux qui sont réellement dans le besoin. Chose acceptée par le représentant des PV-VIH en la personne de Mohamed Youssouf Maïga président de la Fédération des associations des PV-VIH. “Nous ne pouvons que remercier le président de la transition et le secrétariat exécutif du HCNLS pour les efforts qu’ils ne cessent de fournir pour l’amélioration des conditions de vie de nous les PV-VIH”, a lancé M. Maïga aux généreux donateurs avant de promettre que les vivres seront acheminés aux plus nécessiteux.

Dr. Ichiaka Koné a aussi profité de l’occasion pour lancer ses messages et appels à l’abstinence, à la protection dans la préservation contre le Sida, au dépistage et la prise en charge rapide dans le traitement, la préservation mère-enfant du virus pour la lutte efficace contre le VIH Sida dans le monde, en Afrique et au Mali particulier.

Le Sida existe, prévient-il et rassure que la maladie ne tue plus si la prise en charge est effectuée à temps.

Koureichy Cissé

