Mossa Ag Attaher lors de la journée de mobilisation : “La jeunesse plus que jamais mobilisée pour densifier les actions et faire de la Transition une réelle réussite”

Le Palais des sports Salamatou Maïga, a abrité, le samedi 18 mars dernier, les activités de la Journée de mobilisation patriotique et d’engagement citoyen de la jeunesse pour soutenir la Transition. Au cours de cette rencontre, le chef du département de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a indiqué la jeunesse malienne reste plus que jamais mobilisée pour densifier les actions et faire de la Transition, une réelle réussite.

La cérémonie d’ouverture était présidée par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, en présence de Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Habib Dackouo, président du Conseil national de la jeunesse (CNJ), ainsi que plusieurs membres du gouvernement.

C’est pour galvaniser la jeunesse malienne à répondre à l’appel du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta que le département de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a initié cette journée de mobilisation patriotique.

Mossa Ag Attaher a d’abord félicité la mobilisation de la jeunesse malienne autour de l’appel du président de la Transition, en particulier à l’écho apporté à cet appel patriotique et citoyen par la jeunesse malienne. “Vous venez encore de l’écouter ; lors de cette rencontre, le Président s’adressait à la jeunesse malienne, en ces termes, je cite : “… ‘La jeunesse, vous avez un rôle central, vous avez un rôle de veille sur la nation malienne. Vous devez servir de sentinelle et c’est à partir de maintenant que vous devez nourrir cette intention. Il faut des sacrifices. On ne peut pas semer quelque chose et récolter au lendemain. Ce n’est pas possible. Je suis jeune au même titre que vous. Si j’échoue, c’est toute la jeunesse malienne qui a échoué’. A cet appel pressant, il devenait impératif pour la jeunesse malienne, dans un élan d’union sacrée et riche de sa diversité et de sa pluralité, de se mobiliser et se ceindre les reins pour soutenir, accompagner et se dédier à l’œuvre de refondation de l’Etat engagée”, exhortera-t-il.

Il a également précisé qu’en écho à ce vibrant appel patriotique doublé des principes qui sous-tendent désormais l’action publique, la jeunesse malienne reste plus que jamais mobilisée pour densifier les actions et faire de la Transition, une réelle réussite. “Pour ce faire, la jeunesse est ici. Oui, elle est ici la jeunesse de Kayes. Elle est ici la jeunesse de Koulikoro. Elle ici la jeunesse de Sikasso. Elle ici la jeunesse de Ségou. Elle est ici la jeunesse de Mopti. Elle est ici la jeunesse de Tombouctou. Elle est ici la jeunesse de Gao. Elle est ici la jeunesse de Kidal. Elle est ici la jeunesse de Taoudenni. Elle est ici la jeunesse de Ménaka. Elle est ici la jeunesse de Nioro. Elle est ici la jeunesse de Kita. Elle est ici la jeunesse de Dioïla. Elle est ici la jeunesse de Nara. Elle est ici la jeunesse de Bougouni. Elle est ici la jeunesse de Koutiala. Elle est ici la jeunesse de San. Elle est ici la jeunesse de Douentza. Elle est ici la jeunesse de Bandiagara. Elle est ici la jeunesse du district de Bamako. Enfin, elle est ici la jeunesse de la diaspora. Ces jeunes sont venus d’Ouest, du Nord, d’Est, du Centre et du Sud. Ils sont musulmans, chrétiens et laïcs. Ils sont du Mali de l’intérieur et de la diaspora. Ils sont d’appartenance politique, culturelle et linguistique diverses mais ont comme seul bien commun le Mali. Notre diversité constitue un atout incommensurable pour notre pays”, a-t-il développé.

Toujours selon lui, cette mobilisation, au-delà de servir de cadre d’échange et de partage, se présente comme le lieu de réimpression du patriotisme, afin que les réformes envisagées trouvent leurs échos en la jeunesse. “A cet effet, chers jeunes, je voudrais vous engager à soutenir et accompagner, sans réserve, les plus hautes autorités dans la mise en œuvre des grands chantiers de la Transition dont l’objectif ultime est de redorer l’image du Mali et lui redonner toute sa place dans le concert des nations. Je voudrais particulièrement vous engager, par le don de soi et la conscience citoyenne, à porter ces réformes en cours. Ce faisant, vous devriez contribuer, de façon permanente, à servir de rempart pour que soient effectives ces réformes indispensables pour faire du Mali, un havre de paix, un océan de bonheur”, a-t-il indiqué.

Le président du CNJ a indiqué que cet événement vise à répondre à l’appel du président de la Transition. “Au-delà de cette activité, le Conseil national de la jeunesse s’inscrit dans une dynamique de sillonner toutes les communes de Bamako, les régions et la diaspora afin de véhiculer des messages de communion entre fils du pays, mais aussi pour soutenir les actions hautement patriotiques et salutaires posées et en cours par les autorités de la Transition”, a-t-il conclu.

L’un des moments forts de cette journée de mobilisation patriotique et d’engagement citoyen de la jeunesse pour soutenir la Transition a été la remise des attestations de reconnaissances à plusieurs membres du gouvernement par le président du Conseil national de la jeunesse (CNJ). Mahamadou Traoré

Paix cohésion sociale, ancrage du patriotisme :

Initiative “Un jeune un drapeau” lancée

Initiative “Un jeune un drapeau” a été lancée le 19 mars dernier au Stade du 26 mars de Bamako sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des sports Mossa Ag Attaher. Ce concept, selon les initiateurs, est leur contribution pour participer au rassemblement de la jeunesse du Mali afin de prôner la paix et l’unité nationale sur tout le territoire pour l’intérêt général de la nation.

our le lancement de cette initiative “Un jeune, un drapeau”, les jeunes sont venus de plusieurs quartiers du district de Bamako. Pour la coordinatrice de la Team “Un jeune un drapeau”, Adama Samaké, présidente de l’Association Alegria, avec l’avènement des réseaux sociaux dans un monde devenu un village planétaire, le jeune africain comprend mieux les enjeux actuels et futur de ce monde dans lequel il doit prendre toute sa place. Dans cette dynamique, a-t-elle poursuivi, il est d’autant plus important que chaque jeune de notre pays fasse preuve d’un patriotisme à toute épreuve. “Nous convenons tous que ce qui nous reste en tant que jeune africain en général, c’est l’Afrique, mais de façon singulière le Mali. Raison pour laquelle nous devons, connaître le Mali, nous approprier ses symboles qui permettront de développer cette fibre patriotique nécessaire pour affronter efficacement tous les enjeux de ce monde” a déclaré la coordinatrice.

Partant de la situation particulière que notre pays traverse, elle a rappelé l’impérieuse nécessité pour notre pays de demeurer uni, solidaire, de s’armer de courage pour faire face à ces défis qui s’imposent à nous. C’est pourquoi, elle a précisé que le projet a pour vocation à démontrer aux plus hautes autorités du Mali qu’ils sont engagés à leurs côtés. “Nous comprenons l’enjeu d’émancipation de la bataille dans laquelle elles se sont engagées. C’est l’avenir de tout un pays qui se joue sous nos yeux”, a soutenu la présidente de l’Association Alegria.

Ce lancement a été surtout marqué par la formation des jeunes sur l’importance et la symbolique des couleurs nationales.

Le ministre de la Jeunesse et des sports Mossa Ag Attaher a félicité les initiateurs pour l’organisation de cette activité qui est d’une importance capitale selon lui pour l’ancrage du patriotisme. A le croire, l’initiative ” Un jeune un drapeau ” est la plus pelle contribution que l’on puisse faire aux efforts des autorités de la transition. Le ministre a surtout invité les jeunes à s’approprier le drapeau national, à comprendre son sens.

Notons que cette activité, en plus du parrain, à savoir le ministre de la Jeunesse et des sports Mossa Ag Attaher a bénéficié de l’accompagnement du Mouvement Anbi kô de Batouly Niane et de la compagnie Diarra Transport.

Kassoum Théra

MOSSA AG ATTAHER LORS DE LA JOURNEE DE MOBILISATION PATRIOTIQUE ET D'ENGAGEMENT CITOYEN DE LA JEUNESSE :

“Chers jeunes, je voudrais vous engager à soutenir et accompagner les plus hautes autorités dans la mise en œuvre des grands chantiers”

“Vous devez contribuer à faire du référendum sur la Constitution,

des prochaines échéances électorales… une réalité tangible”

Le 18 mars 2023 au Palais des sports, toute la jeunesse malienne a répondu à la “mobilisation patriotique et l’engagement citoyen” en écho à l’appel du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le 1er juin 2021 à cette jeunesse. Cette journée, qui a tenu toutes ces promesses, est une initiative du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher. L’événement était présidé par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, représentant le chef de l’Etat, en présence de plusieurs invités de marque. “Chers jeunes, je voudrais vous engager à soutenir et accompagner, sans réserve, les plus hautes autorités dans la mise en œuvre des grands chantiers de la Transition dont l’objectif ultime est de redorer l’image du Mali et lui redonner toute sa place dans le concert des nations. Je voudrais particulièrement vous engager, par le don de soi et la conscience citoyenne, à porter ces réformes en cours. Ce faisant, vous devriez contribuer, de façon permanente, à servir de rempart pour que soient effectives ces réformes indispensables pour faire du Mali, un havre de paix, un océan de bonheur. Vous devez résolument contribuer à faire du référendum sur la Constitution, des prochaines échéances électorales ainsi que du portage des valeurs et principes de la démocratie et de la République, une réalité tangible”. Parole du ministre Mossa Ag Attaher dans son message que nous publions en intégralité.

Je voudrais, à l’entame de mes propos, vous remercier de vous être, tous et toutes, associés à la mobilisation de la jeunesse malienne autour de l’appel du président de la Transition, en particulier à l’écho apporté à cet appel patriotique et citoyen par la jeunesse malienne.

Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, pour son rôle de premier plan dans l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre des programmes de jeunesse.

Vous venez encore de l’écouter ; lors de cette rencontre, le président s’adressait à la jeunesse malienne, en ces termes, je cite :

«… La jeunesse, vous avez un rôle central, vous avez un rôle de veille sur la nation malienne. Vous devez servir de sentinelle et c’est à partir de maintenant que vous devez nourrir cette intention. Il faut des sacrifices. On ne peut pas semer quelque chose et récolter au lendemain. Ce n’est pas possible. … Je suis jeune au même titre que vous. Si j’échoue, c’est toute la jeunesse malienne qui a échoué…»

A cet appel pressant, il devenait impératif pour la Jeunesse malienne, dans un élan d’union sacrée et riche de sa diversité et de sa pluralité, de se mobiliser et se ceindre les reins pour soutenir, accompagner et se dédier à l’œuvre de refondation de l’Etat engagée. En écho à ce vibrant appel patriotique doublé des principes qui sous-tendent désormais l’action publique, la jeunesse malienne reste plus que jamais mobilisée pour densifier les actions et faire de la Transition, une réelle réussite, j’allais dire une parfaite réussite.

Pour ce faire, Excellence Monsieur le président de la Transition, la jeunesse est ici. Oui, elle est ici la jeunesse de Kayes. Elle est ici la jeunesse de Koulikoro. Elle ici la jeunesse de Sikasso. Elle ici la jeunesse de Ségou. Elle est ici la jeunesse de Mopti. Elle est ici la jeunesse de Tombouctou. Elle est ici la jeunesse de Gao. Elle est ici la jeunesse de Kidal. Elle est ici la jeunesse de Taoudenni. Elle est ici la jeunesse de Ménaka¸ Elle est ici la jeunesse de Nioro. Elle est ici la jeunesse de Kita. Elle est ici la jeunesse de Dioïla. Elle est ici la jeunesse de Nara. Elle est ici la jeunesse de Bougouni. Elle est ici la jeunesse de Koutiala. Elle est ici la jeunesse de San. Elle est ici la jeunesse de Douentza. Elle est ici la jeunesse de Bandiagara. Elle est ici la jeunesse du district de Bamako. Enfin, elle est ici la jeunesse de diaspora.

Excellence, ces jeunes sont venus d’ouest, du nord, d’est, du centre et du sud. Ils sont musulmans, chrétiens et laïcs. Ils sont du Mali de l’intérieur et de la diaspora. Ils sont d’appartenance politique, culturelle et linguistique diverse mais ont comme seul bien commun le Mali. Notre diversité constitue un atout incommensurable pour notre pays. Ils sont venus répondre votre appel Monsieur le président de la Transition et signifier tout leur engagement, toute leur détermination pour vous soutenir président de la Transition, partant se soutenir eux-mêmes pour être au rendez-vous de l’honneur et de la dignité.

Sans les jeunes, le futur est futile. Notre défi est de permettre à la jeunesse de réaliser son plein potentiel. Nous devons encourager les jeunes à reprendre à leur compte les initiatives innovantes de créativité, de productivité et d’inventivité, altruistes et d’attache à leur communauté, gage d’un développement global et harmonieux de notre espace national. Aussi, besoin, est-il de dire que le meilleur investissement est celui réalisé dans les jeunes.

Dans cette perspective, sous votre impulsion excellence monsieur le président de la Transition, le gouvernement vient d’adopter la Politique nationale de la Jeunesse et son Plan d’actions 2023-2027. Cette Politique nationale se fixe comme objectif fondamental de contribuer au bien-être général des jeunes du Mali, en faisant d’eux des acteurs majeurs du changement en faveur de la paix, de l’unité nationale et le principal moteur du développement économique, social et culturel. A travers la vision de la Politique nationale de la Jeunesse, le Mali s’engage résolument à faire de sa jeunesse, un acteur incontournable et décisif de son développement économique, social et culturel, en investissant massivement dans l’amélioration de ses compétences, dans son insertion socio-économique, politique et culturelle conformément aux aspirations des jeunes.

A Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat,

Je voudrais dire, ici et maintenant, que vous avez été d’une inspiration si lumineuse et si rutilante, que d’avoir convié la jeunesse malienne, et partant africaine, au banquet de la sauvegarde de l’honneur et de la dignité du Mali et de l’Afrique pour que soient la souveraineté du Mali et de l’Afrique, le respect des choix stratégiques du Mali et de l’Afrique et la défense résolue des intérêts des maliens voire africains dans les prises de décision. Vous avez su que les forces bonnes, les forces de sagesse, de lumière, de justice, ne peuvent se passer du secours de la jeunesse.

Cette mobilisation, au-delà de servir de cadre d’échange et de partage, se présente comme le lieu de réimpression du patriotisme, afin que les réformes envisagées trouvent leurs échos en la Jeunesse.

A cet effet, chers jeunes, je voudrais vous engager à soutenir et accompagner, sans réserve, les plus hautes autorités dans la mise en œuvre des grands chantiers de la Transition dont l’objectif ultime est de redorer l’image du Mali et lui redonner toute sa place dans le concert des nations.

Je voudrais particulièrement vous engager, par le don de soi et la conscience citoyenne, à porter ces réformes en cours. Ce faisant, vous devriez contribuer, de façon permanente, à servir de rempart pour que soient effectives ces réformes indispensables pour faire du Mali, un havre de paix, un océan de bonheur.

Vous devez résolument contribuer à faire du référendum sur la Constitution, des prochaines échéances électorales ainsi que du portage des valeurs et principes de la démocratie et de la république, une réalité tangible.

Vous devriez travailler pour que nul, après vous, ne doute que vous ayez accompli avec la plénitude de vos capacités, votre mission en tant que jeunes de ce pays de l’Homme d’Asselar.

Pour ma part, je pus vous assurer que je serais à vos côtés pour non seulement l’opérationnalisation du Manifeste mais aussi, et surtout, pour mieux réussir la mission de la jeunesse dans l’édification de notre patrie et pour qu’au jour du bilan, on puisse dire : ‘Oui, les jeunes ont effectivement répondu à l’appel qui leur a été lancé par le Président de la Transition’.

Estimés Amenokals, chefs traditionnels et leaders religieux ;

Je voudrais vous réitérer tous mes remerciements pour avoir honoré de votre présence cette Journée. Je sais qu’où est l’enfant, on trouve son père tendre. Je sais toute l’affection que vous attachez à vos enfants. Je sais que vous suivrez partout vos enfants. Je voudrais vous demander de soutenir et d’engager vos enfants pour qu’ils accompagnent la Transition avec plus efficacité, avec plus de détermination afin que les chantiers réussissent pour le bonheur et l’honneur des populations.

Soyez rassurés que ces chantiers n’ont nul dessein que de renforcer et consolider l’image du pays dans le concert des nations, de redonner aux populations maliennes leur souveraineté et d’assurer une gouvernance vertueuse du pays.

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, c’est sur cette note d’espoir que je voudrais inviter la jeunesse malienne, dans un élan d’union sacrée, à poursuivre inexorablement son devoir de génération.

Vive une jeunesse consciente dans un Mali uni, pluriel et apaisé”.

