Le nouveau centre secondaire d’état civil de Garantiguibougou a été inauguré le mercredi 31 août 2022. Initiée en 2017 par le conseil communal de la commune V pour répondre à un besoin pressant des quelques 11 000 âmes du secteur de Garantiguibougou, la construction de ce centre va permettre, non seulement de désengorger les autres centres d’état civil, mais aussi d’atteindre un objectif fondamental de la décentralisation.

Cette cérémonie d’inauguration a réuni les agents de la maire de la commune V, le maire Amadou Ouattara, les chefs coutumiers et religieux dudit quartier, les agents des Eaux et Forêts, le représentant du directeur national de l’état civil et le représentant du gouverneur du District de Bamako. Le chef de quartier a remercié le maire Amadou Ouattara et tous ceux qui l’ont assisté pour la réalisation de ce joyau. Il a fait des bénédictions pour les agents de la mairie de la commune V et a prié pour la paix et la prospérité au Mali.

Ce joyau inauguré par Amadou Ouattara a été réalisé par la mairie de la Commune V sur fonds propre. Son coût de réalisation est estimé à plus de 71 millions de FCFA toutes taxes comprises.

”Bâti sur une superficie de 2230 m², ce centre d’état civil est composé d’un bâtiment principal, couvert en dalle, comprenant cinq (05) bureaux ; une (01) salle de célébration ; un (01) hall ; deux (02) toilettes ; une loge gardien ; deux toilettes externes et le mur de clôture. Cette réalisation, qui vient s’ajouter à la longue liste du patrimoine immobilier communal, doit faire l’objet, je l’espère bien, d’une attention particulière, pas seulement des habitants de Garantiguibougou, mais de toute la Commune V”, a souhaité Amadou Ouattara.

Il a profité de cette occasion pour inviter les populations à faire enregistrer tous les faits d’état civil qui sont les naissances, les mariages et les décès. ”Cependant, il ne s’agit pas seulement de les faire enregistrer, mais il faut aussi procéder au retrait des actes après leur établissement, surtout ceux relatifs à la naissance, car l’acte de naissance constitue le premier droit de l’enfant”, a-t-il déclaré.

En effet, c’est grâce aux données statistiques issues de l’enregistrement des faits d’état civil que le gouvernement planifie ses politiques de développement.

Le représentant du directeur national de l’état civil trouve que cette inauguration va en droite ligne avec la stratégie nationale des infrastructures qui a été adopté par le Mali en 2019 au conseil des ministres.

‘‘Notre objectif c’est de rapprocher les citoyens aux centres d’état civil. Nous invitons les citoyens et les encourageons à venir déclarer les naissances, car en 1959, les Nations Unies ont adopté une loi pour la protection des droits de l’enfant et le Mali a été le premier pays à ratifier cette convention. Le premier droit de l’enfant c’est l’acquisition de son acte de naissance. La seconde chose c’est de célébrer les mariages à la mairie. Je ne suis pas contre les mariages religieux, mais la sécurité d’une femme au foyer c’est d’être mariée à l’état civil’‘, a-t-il indiqué. Une séance de plantation d’arbres par les agents des Eaux et forêts et ceux de la mairie a mis fin cette cérémonie. Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :