Les populations du quartier de Doumanzana en commune I du District de Bamako étaient heureuses de recevoir le 5 juin 2022 le forage offert par le président de la Transition Colonel Assimi Goïta. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires.

Dans le cadre des œuvres sociales du Président de la Transition Assimi Goïta, l’école fondamentale de Doumanzana C en commune I du District de Bamako a bénéficié d’un grand forage. L’infrastructure a été remise aux bénéficiaires, le 5 juin 2022, par la Conseillère spéciale du Président de la Transition, Assan B. Touré, qui a émis l’espoir qu’ils en feront bon usage. M. Ly, Directeur coordinateur du groupe scolaire, est le plus heureux du geste présidentiel qui contribuera notablement au besoin d’eau de ce groupe scolaire comprenant quatre directions. A quelques pas de la retraite, cet instituteur modèle, réputé pour sa rigueur dans la gestion des affaires scolaires (il fait partie du premier contingent du Service national des jeunes SNJ en 1985) vient de voir réalisé l’un de ses vœux le plus cher. A l’image de M. Ly, Oumarou Guindo, maire de la commune I du District de Bamako, Chaka Dramane Coulibaly chef de quartier de Nafadji, et des membres du comité de gestion de l’école ont exprimé leur satisfaction. Ils n’ont pas tari d’éloges à l’endroit du Président de la Transition qu’ils assurent de leur soutien.

Bourama Camara

Commentaires via Facebook :