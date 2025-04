Le premier jour du mois d’avril est considéré comme un jour de blague, de rire, de canulars et des fausses nouvelles pour faire passer du temps. Cette tradition vieille de plusieurs siècles continue à toujours faire créer des émotions chez des gens à travers le monde. Même si le phénomène a perdu un peu de sa superbe. Mais quelle est l’histoire derrière ce poisson d’avril ?

Cela est devenu une drôle de tradition. Chaque 1er avril est perçu comme un mois de farce et canular. Des blagues entre amis, annonce des fausses rumeurs, cette tradition traverse des générations et continue toujours de se pratiquer dans nos sociétés.

Quelle historique peut-on tirer de cette fameuse coutume ? Pour en savoir plus sur cette tradition populaire, nous avons recueilli l’impression d’un sociologue-prêtre (qu’on dénommera sous les initiales P.S).

Selon lui, le Poisson d’avril est une tradition qui a trouvé son origine en Europe, notamment en France. Cette coutume, basée sur les blagues, les farces et canulars s’est ensuite répandue dans tous les pays occidentaux avant d’être aussi populaire chez les africains sous pression de l’influence coloniale. « Le poisson d’avril vient de l’occident, il n’a rien à voir avec nos sociétés africaines » affirme PS avant de rentrer dans les détails de l’histoire réelle du phénomène.

Selon lui, plusieurs théories existent sur le poisson d’avril mais il n’existe toujours pas de vérité absolue sur l’origine de ladite tradition car aucune théorie n’a été prouvée avec certitude par les historiens. Cependant, la version la plus crédible et la plus rependue par les historiens, selon nos recherches, est celle du changement de calendrier en France en 1582 sous Charles IX. À cette époque, le roi Charles IX décide, en 1582, d’adopter le calendrier grégorien, déplaçant le Nouvel An du 1ᵉʳ avril au 1ᵉʳ janvier. Néanmoins, certains continuent de fêter la nouvelle année en avril, et deviennent la cible de moqueries : on leur offre de faux cadeaux et on leur joue des farces.

Le poisson d’avril a-t-il un lien avec nos religions ?

A ce sujet, le sociologue P.S tranche que le poisson d’avril n’a aucune liaison avec nos religions tout en précisant qu’il n’existe aucune preuve historique confirmant un lien direct. Contrairement aux grandes fêtes religieuses, à ses dires, cette tradition semble plutôt issue de coutumes populaires et de fêtes païennes, où les jeux et les farces étaient courants. « Le poisson d’avril est une création païenne qui a conjugué les éléments païens et quelques éléments chrétiens » a-t-il développé.

De son point de vue, il ressort que le poisson d’avril n’est qu’un simple amusement basé sur des blagues, des choses amusantes pour faire juste passer du temps en joie, c’est une tradition ludique qui n’a aucune réelle signification religieuse. « Le poisson d’avril est une simple tradition de divertissement populaire aujourd’hui surtout dans les milieux occidentaux et/ou cultivés des sociétés non occidentales. C’est avant tout une occasion de se divertir» a ajouté le sociologue prêtre.

Avec la modernité, il semble que cette fameuse coutume est en train de perdre ses valeurs aux yeux de nos sociétés. Autrefois perçue comme un moment de légèreté et de lien social à travers l’humour, cette coutume tend maintenant à se banaliser voire même disparaître dans certains milieux. Ce jour était perçu comme populaire attendu par tant de personnes, est finalement devenu l’apanage des médias et des acteurs des réseaux sociaux qui font des annonces émotives ayant souvent trait aux sujets d’actualités. Pour preuve, cette année, le poisson d’avril le plus répandu a été l’annonce de la mise en circulation de la monnaie AES ou même de celle faite par l’ORTM sur la descente dans la cour de la télé nationale des animaux sauvages du Zoo de Bamako…

En conclusion, selon le sociologue P.S, loin des blagues traditionnelles, ‘’ le poisson d’avril’’ s’efface peu à peu, naturellement, sans faire de bruit. « Le poisson d’avril est en train de mourir de sa belle mort » dira-t-il .

Par Fatoumata Sissoko (stagiaire UCAO)

