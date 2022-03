Le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le lieutenant colonel Abdoulaye Maïga, a ouvert, le jeudi 17 mars 2022, au Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), les travaux de l’atelier de renforcement des capacités des secrétaires généraux, des régisseurs et d’autres agents des collectivités territoriales sur l’utilisation du logiciel ReCoDe (Redevance des Collectivités Décentralisées), sa mise en réseau, la centralisation et le partage de ses données. Organisé par le Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales (ANICT), en collaboration avec ReCoDe, étaient aux côtés du ministre Maïga, le Directeur général de l’ANICT, Lassina Coulibaly et le Directeur général de ReCoDe, Dr. Amadou Baba Sy.

Des constats faits par les services en chargés des collectivités territoriales au Mali, les collectivités territoriales, qu’elles soient urbaines ou rurales, font face à un faible taux de recouvrement des ressources propres lié à un problème structurant singulièrement l’insuffisance de personnel qualifié; la mobilité du personnel (mutations ou changements volontaires de postes et autres promotions); la non maîtrise de la matière imposable; la non maîtrise du patrimoine des collectivités; l’insuffisance de transparence dans la chaîne de recouvrement; l’insuffisance de traçabilité dans la gestion des ressources des collectivités territoriales.

Pour faire face à cette question épineuse, l’ANICT, en partenariat avec certaines Partenaires Techniques et Financiers, a décidé de contribuer à relever les défis de la mobilisation des ressources des collectivités territoriales à travers plusieurs actions. Ces actions sont entre autres : former et renforcer les capacités de près de 2000 agents des collectivités; appuyer le recensement et la constitution d’une base des données sur la Taxe de Développement Régional et Local (TDRL) et l’équipement marchant dans près de 160 communes; doter, installer et paramétrer le logiciel de gestion des collectivités «ReCoDe» dans 623 collectivités; appuyer l’élaboration du processus budgétaire de 623 collectivités; doter plus de 600 communes en ordinateurs, imprimantes et panneaux solaires. C’est en tandem avec ReCoDe qu’a été lancé cet atelier de deux jours. Prennent part pour la circonstance, les délégués des 84 collectivités de la Région de Koulikoro, soit trois délégués par commune (régisseur recette; régisseur dépense; et comptable matière), soit 252 personnes.

A travers cet atelier, dit le ministre Abdoulaye Maïga, mon département entend contribuer au renforcement de la mobilisation des ressources des collectivités territoriales pour leur permettre d’assurer pleinement leur mission de développement économique, social et culturel régional, local et communal. «Ces actions cadrent parfaitement avec le plan d’action du gouvernement de la transition», souligne Abdoulaye Maïga

Selon le colonel Maïga, l’entrée dans l’ère du numérique des collectivités territoriales présente des avantages. De son point de vue, le logiciel ReCoDe est un logiciel de gestion intégrée des ressources financières des collectivités territoriales. «Son utilisation peut répondre aux besoins de communication des collectivités territoriales et facilitera leur prise de décision par la mise en réseau, la centralisation, le partage des données et la consolidation des comptes administratifs», a fait savoir le ministre Abdoulaye Maïga. Cependant, poursuit-il, les collectivités territoriales ont besoin de renforcement des capacités, d’assistance et d’accompagnement pour l’appropriation et la pérennisation du logiciel ReCoDe.

Pour sa part, le Directeur général de la société ReCoDe, Dr. Amadou Baba Sy, a rappelé les objectifs assignés par sa société dans ce renforcement de capacité des agents des collectivités territoriales du Mali. Il s’agit de la digitalisation de toutes les collectivités en peu de temps, du suivi et maintenance des programmes de digitalisation ; de l’amélioration de la fiscalité locale ; du développement du réseautage entre les différentes collectivités.

Hadama B. FOFANA

