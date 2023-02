Pour propos jugés belliqueux : Le Mouvement Tabalé tresse la couronne de ‘’Pyromane’’ sur la tête de Amadou Albert Maiga du CNT

Suite à la déclaration jugée provoquante et de déclaration de guerre de Dr Amadou Albert Maiga, membre du Conseil National de la Transition (CNT) sur un media de la place, le Mouvement Tabalé (la Plateforme des acteurs du Changement) a fait un communiqué pour dénoncer les propos belliqueux tenus par le 1er Vice-secrétaire parlementaire du CNT et d’inviter le Gouvernement du Mali à faire le même pour le bien de l’Accord d’Alger.

Pour rappel, la semaine dernière lors d’un débat politique sur une radio bien écoutée au Mali, le 1er Vice-secrétaire parlementaire du CNT, Dr Amadou Albert Maiga a fait savoir que la solution pour la crise au Nord n’est possible qu’avec les armes. Donc pour lui, il faut s’en prendre à ceux qui forment la rébellion dans la région de Kidal. « Pour moi, il faut couper la tête du serpent qui se trouve à Kidal et la guerre est finie… », a martelé l’Honorable Maïga du CNT. Ces propos ont été dénoncés par beaucoup d’internautes, qui les considèrent comme provocateurs et belliqueux. C’est dans cette mouvance que le Mouvement Tabalé a décidé de faire revenir le membre de l’organe législatif de la transition à la raison et montrer les risques que ces propos peuvent susciter pour la recherche et la consolidation de la paix dans notre pays.

Dans son communiqué, le Mouvement Tabalé, dit apprendre avec stupéfaction et beaucoup d’amertume via les réseaux sociaux, les inquiétants propos du Dr Amadou Albert Maiga, 1er Vice-secrétaire parlementaire du CNT. Et de poursuivre que ces propos assimilables à un appel à la belligérance entre fils d’un même pays, témoignent d’un mépris et d’une méconnaissance jamais révélés de la fonction de parlementaire au Mali et témoignent surtout du mépris pour la vie des Maliens, qui sont par ailleurs prêts à verser leur sang pour la défense et la sécurité du Mali, comme chanter dans l’hymne national du Mali. Et d’indiquer que ces propos occultent les efforts inlassables en cours pour un rapprochement des points de vue sur l’épineuse question de l’Accord d’Alger, dont toutes les parties signataires tiennent à la mise en œuvre dans un cadre de dialogue et de compromis respectueux de l’intégrité du territoire malien et du respect des spécificités du terroir. « Ces déclarations créent une grave confusion entre la montée en puissance des FAMa, pour la défense et la sécurité du Mali, et la volonté des autorités de la transition de voir un Mali de paix, par la fin de crise dite du Nord, à travers des échanges entre les Maliens », a souligné le Mouvement Tabalé.

Le Mouvement Tabalé, en sa qualité de composante du Peuple malien et africain, se désolidarise intégralement des propos du Dr Amadou Albert Maiga. « Le Mouvement Tabalé demande au Gouvernement et au CNT d’en faire autant pour rassurer toutes les parties prenantes à l’Accord d’Alger, que les propos du Dr Maiga n’engagent que sa personne et ne reflètent pas le point de vue des deux institutions. Le faire sera un signal fort pour l’apaisement. Ne pas le faire, laissera la porte ouverte à toutes les formes d’interprétations et risquera de fragiliser la position de l’Etat dans le processus du dialogue pour la paix et la réconciliation » a précisé le communiqué du Mouvement Tabalé. Après sa grosse écharpe du CNT, le député Maïga traîne désormais sur sa tête la couronne de ‘’Pyromane’’, c’est ce qui sous attend ce communiqué du Mouvement Tabalé.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :