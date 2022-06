L’ambassadeur-délégué permanent du Mali auprès de l’Unesco, Amadou Opa Thiam vient d’adresser une lettre de remerciements à la directrice générale de Zabbaan Holding, Aïssata Diakité pour sa participation de qualité lors de la Semaine africaine de l’Unesco, qui s’est tenue du 23 au 25 mai 2022, à Paris, en France.

L’Afrique était à l’honneur à Paris, à l’occasion de la Semaine africaine de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), qui s’est tenue du 23 au 25 mai 2022. Le thème de ce grand rendez-vous était axé sur : “Autosuffisance, résilience et développement économique de l’Afrique”. Et les festivités étaient placées sous le haut patronage du président ivoirien Alassane Ouattara. Il s’agissait de mettre en valeur la richesse du patrimoine, la diversité culturelle et le savoir-faire de l’Afrique en matière d’innovation agricole : expositions, conférences, projections de films, gastronomie…

La Semaine africaine a été initiée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique, le 25 mai. Ce jour célèbre la commémoration de la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Ethiopie sous le parrainage du Négus Hailé Sélassié. Plusieurs invités de marque ont pris part à cette rencontre. Et le Mali était à l’honneur à travers la directrice générale de Zabbaan Holding, Mme Aïssata Diakité, qui a fait une participation de qualité. Cette brave femme a tout simplement été à la hauteur. Raison pour laquelle, la directrice générale de Zabbaan Holding vient de recevoir une lettre de remerciements de l’ambassadeur-délégué permanent du Mali auprès de l’Unesco, Amadou Opa Thiam. “A l’issue de la Semaine africaine de l’Unesco, il me plait tout particulièrement de vous remercier pour votre participation de qualité. Puisant dans votre expérience personnelle, vous avez démontré devant une assistance admirative que le Mali regorge de talents capables de créer des entreprises viables et compétitives à toute échelle dans le domaine de la transformation de produits locaux. Encore une fois, je vous remercie et vous réitère ma disponibilité de continuer à œuvrer avec vous pour la promotion des immenses potentialités de notre pays”, a souligné l’ambassadeur-délégué permanent du Mali auprès de l’Unesco. Notons que la directrice générale de Zabbaan Holding est détentrice d’un diplôme d’ingénieur d’affaires en agro-business et consultante en développement de projet agricole et l’entrepreneuriat des jeunes et femmes. Elle est aussi la présidente du Réseau NALA “New African Leader for Agrobusiness”. Avec plus de 10 années d’expérience dans la création, la gestion d’entreprise et de l’employabilité, Aïssata Diakité capitalise des compétences en réseautage, lobbying et mobilisation de ressources. De 2013 à ce jour, elle a participé à plus de 400 rencontres à travers le monde. Cela en tant que paneliste.

S’agissant de son entreprise Zabbaan Holding, il faut rappeler que ce groupe a vu le jour en 2016. Il est spécialisé dans l’agro-alimentaire, l’agro-business équitable et le conseil pour le développement du secteur agricole en Afrique de l’Ouest.

Zabban Holding a pu créer 40 emplois directs, 35 emplois indirects et 50 000 petit-exploitants agricoles. Voilà pourquoi, cette entreprise est classée parmi les meilleures entreprises innovantes d’Afrique pour l’Organisation internationale de la Francophonie.

Compte tenu de son sérieux, Aïssata Diakité a reçu plusieurs distinctions. Parmi lesquelles figurent, entre autres, le prix Diaspora de l’entrepreneuriat Nord-Sud 2016 de Cofedes et Siad, Prix made in Africa décerné par le gouvernement de la Côte d’Ivoire, prix du Meilleur entrepreneur au Mali, prix du Public lors du Festival “We Eat Africa” en France. Elle est aussi la première lauréate du Programme international “Entrepreneurs en Afrique”, lauréate du Colloque annuel d’ASCPE à Ouaga….

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :