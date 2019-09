Le prochain congrès du Conseil national de la jeunesse du Mali, prévu du 26 au 28 novembre à Ménaka, commence à créer déjà de l’engouement. Ce jeudi 12 septembre, l’un des sérieux prétendants au poste de la présidence du CNJ-Mali, Ousmane Diarra dit Gousno, a procédé au lancement de sa candidature devant ses partisans à Bamako et promet le changement.

– Maliweb.net – Nombreux étaient des jeunes venus écouter le discours de déclaration de la candidature, au Carrefour des jeunes de Bamako, de l’ex-leader estudiantin, Gousno, au poste de la présidence du conseil nationale de la jeunesse du Mali, hier. Membre du bureau sortant, ce jeune diplômé en droit privé, à l’école normale d’administration du Mali, veut imprimer une nouvelle dynamique à la plus grande organisation faitière des jeunes du pays. Il dit porteur d’un programme pour l’émergence et l’épanouissement de la jeunesse. « Pour que les jeunes bénéficient des dividendes politiques des dirigeants, des programmes et des politiques de développements, il faut des organisations de jeunesse fortes », martèle le candidat, qui promet de travailler à unir tous les jeunes autours d’un projet commun inclusif et participatif.

Ousmane Diarra déclare inscrire sa candidature dans la reconstruction d’un nouveau modèle de Jeune responsable et engagé, résolument tourné vers la recherche de solutions durables au profit du développement du Mali. « Nous encouragerons la promotion de l’exemplarité et de l’excellence en milieu jeune », a –t-il insisté.

Pour lui, le chômage et la problématique de l’emploi demeurent les principaux maux de la jeunesse malienne. Cette situation précaire, soutient-il, a insisté beaucoup jeunes à opter pour l’immigration avec ses conséquences dramatiques et l’enrôlement de certains dans les groupes armés à la recherche de profits. Le candidat du changement promet de pallier à cette précarité en prévoyant une politique de plaidoyer pour la formation et la promotion de l’entrepreneuriat.

S’agissant de la consolidation de la paix, la réconciliation et la coexistence pacifique, Gousno dit inscrire son programme dans la mise en œuvre des efforts consentis par le gouvernement pour garantir la paix et le vivre ensemble en milieu jeune. « Le CNJ-Mali doit collaborer avec les autorités du pays pour élaborer un des plans d’actions en faveurs des jeunes pour leurs émergence », a-t-il proposé. Avant de clore que la paix, la stabilité et la sécurité sont des conditions clés pour l’épanouissement de la jeunesse et les autres couches du pays. Pour ce faire, il annonce que son équipe va accentuer ses efforts sur la consolidation de la paix, le vivre ensemble et la lutte contre l’extrémisme violent. Interrogé sur ses chances d’être élu président du CNJ, Gousno réplique qu’il bénéficie du soutien d’une large majorité des délégués pour avoir sillonné tous les cercles du Mali pour expliquer son projet.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

