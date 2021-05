Primature : Assimi propose, Choguel en dispose !

A l’unanimité des membres du Comité stratégique, le porte-parole du Mouvement du 5-Juin, Choguel K. Maïga, a été désigné pour le poste de Premier ministre proposé à eux par le Colonel Assimi Goïta, nouveau président de la Transition. L’information a été donnée au cours d’un point de presse, ce vendredi 28 juin 2021.

-maliweb.net- « Le poste de Premier ministre revient au M5-RFP ». Telle est la principale information rapportée au public à l’issue de la rencontre à Koulouba, ce vendredi, entre le nouveau président de la Transition et le Comité stratégique du Mouvement du 5-Juin. Pour la première fois, a indiqué Jeamille Bittar, le nom « M5-RFP » a résonné dans la salle des Banquets du palais présidentiel du Mali. Aussi, les membres du M5- RFP ont désigné Choguel Kokalla Maïga comme futur Premier ministre du Mali.

La junte de Kati et le Mouvement du 5-Juin unis pour la réussite de la transition. Les Maliens auraient voulu voir ça, dès les premières heures de la transition. Mais que de trahison, de malice de la part de la junte, adulée par des laudateurs, pour écarter le Mouvement du 5-Juin de la gestion de la transition. Le pouvoir comme l’Os de Mor Lam ne se ramollira jamais. « A Koulouba, Assimi Goïta nous a rassurés », a déclaré Choguel K. Maïga, à la conférence de presse. La junte reconnaît s’être trompée. « Reconnaître son erreur est preuve de courage », a salué Choguel, devant le public du M5-RFP.

Choguel, la constance !

Alors qu’il aurait pu accepter un poste et se taire comme bon nombre de ses camarades de lutte, il a préféré oublier sa personne pour défendre la cause commune. On se souvient qu’il ne figurait pas sur la proposition de liste envoyée à Kati, au lendemain de la chute du régime IBK, pour le poste de Premier ministre. Contre toute attente Moctar Ouane sera nommé à la primature en provenance de Ouagadougou, où il exerçait pour l’UEMOA. Sous son leadership, le M5-RFP avait aussi dénoncé la violation du décret sur la clé de répartition des sièges au Conseil national de la trahison, et avait refusé d’y siéger.

Sa constance dans la défense des idéaux du mouvement du 5-Juin, son don de soi, et surtout son flair de renard lui permettant de détecter les coups foirés ont fait de « l’homme de tous les régimes », le candidat idéal pour ce poste de Premier ministre. Une ascension remarquable qui « n’est pas une victoire ». « La victoire sera fêtée, le jour où le Mali sera redressé », a indiqué l’Imam Oumar Diarra, l’interprète bambara et caution morale du Mouvement qui avait renoncé, lui aussi, à sa nomination au CNT.

Dans la posture du Chef de gouvernement, Choguel K. Maïga a appelé, ce vendredi, à l’union entre « Maliens de toutes les régions, de toutes les religions ». « Nous devons faire preuve d’humilité », a-t-il affirmé en s’adressant aux membres du mouvement du 5-Juin. Il s’agit de faire en sorte, a conclu Choguel, « que même ceux qui ne sont pas du M5-RPF, ils sont nombreux, se reconnaissent dans les actes qui seront posés par les nouvelles autorités de la transition ».

