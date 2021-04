Processus électoral : L’AMRTPE recycle 100 jeunes étudiantes et jeunes filles leaders de Bamako

Le vendredi 9 avril 2021 à la Maison des Aînés de Bamako, s’est tenu l’atelier de recyclage de 100 jeunes étudiantes de Bamako sur les enjeux des élections. Elles sont préparées à la mobilisation citoyenne pour les prochaines élections à venir. Le représentant du ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation (MATD), Bréhima Coulibaly a présidé l’ouverture des travaux, en présence du représentant de la Minusma partenaire financier de l’AMRTPE organisateur de la rencontre.

Pour pâlir à la faible participation de la jeunesse à la vie et au processus électoral qui est un réel problème dans la démocratie malienne, l’Association malienne pour le relèvement du taux des élections (AMRTPE), continue à mouiller le maillot à travers le pays pour inviter les populations à leur engagement citoyen au processus électoral.

C’est dans cette lancée que s’inscrit la présente session qui visait à renforcer les capacités des jeunes filles en milieu universitaire en leadership politique, en stratégie de sensibilisation de masse, en management des organisations et en bonne gouvernance. Elles étaient une centaine de jeunes filles à prendre part à cet atelier qui n’est que le début d’une série qui va s’étaler dans les autres du pays. Au total elles seront 1100 jeunes filles étudiantes à être renforcées en matière de participation à la vie politique et au processus électoral au Mali, et à inciter les décideurs au respect de la loi 052.

« Il est indispensable de constituer des groupes de jeunes filles engagées, avec une ouverture d’esprit, aptes à intégrer les notions essentielles de leadership, de sensibilisation, de mobilisation, d’animation de masse à travers la promotion d’une culture politique en vue de soutenir tout processus de changements sociopolitiques . D’où le choix des jeunes filles leaders du milieu universitaire pour contribuer à ce grand travail de mobilisation de tous les jeunes hommes et femmes en faveur du processus électoral », dira le président de l’Association malienne pour le relèvement du taux des élections, Bissiry Coulibaly lors de la cérémonie d’ouverture.

Pour gagner son pari de relever le taux de participation, l’ AMRTPE, juge nécessaire de : ‘Renforcer les connaissances en matière politique et électorale, notamment sur le processus de Transition en cours, le cadre légal et le code électoral en vigueur, les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales envisagées. Contribuer et promouvoir à l’insertion sociopolitique des femmes et des jeunes filles, renforçant leur connaissance en matière des droits civiques mais aussi soutenant l’enlèvement des barrières en fournissant un appui-conseil technique et spécialisé ; créer une plateforme nationale mobile et dynamique pour les activités de sensibilisation ; et encourager et sensibiliser les jeunes à se faire enrôler au fichier électoral’.

Frantz Mesioor directeur adjoint des Affaires électorales à la Minusma, a félicité l’association pour sa contribution à la consolidation de la démocratie à travers le leadership des filles et des femmes. Et de souligner la faible représentativité des femmes dans les instances de décisions, en dépit des efforts engagés.

Quant au Conseiller Technique du ministre l’Administration territoriale et de la décentralisation, Bréhima Coulibaly, il a salué l’AMRTPE pour son utilité publique de par ses actions en faveur de la bonne gouvernance.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :