L’Association femmes leadership et développement durable (AFLED) a organisé le mercredi 17 mai 2023 au Mémorial Modibo Keïta, un atelier de formation pour vulgariser le projet de constitution auprès de la pépinière de ses jeunes.

A la suite des assises nationales de la refondation (ANR), le peuple malien a décidé que la constitution de 1992 ayant montré ses limites, qu’il faudrait aller sur l’adoption d’une nouvelle constitution.

Les autorités de la transition ont alors proposé un projet de nouvelle constitution qui sera voté le 18 juin prochain lors d’un referendum. Pour avoir le soutien du peuple, il est évident que chaque citoyen (citadin ou rural) s’approprie le contenu du texte fondamental. AFLED ne voulant pas rester en marge de cette action refondatrice, propose de visualiser quelle pourrait être la contribution et le positionnement de la jeunesse et particulièrement celle des pépinières de jeunes dans les six communes de Bamako et pour la vulgarisation du projet de constitution.

Cet atelier vise à vulgariser le projet de la nouvelle constitution avec la pépinière des jeunes des six communes du district de Bamako, sur les modifications apportées à la constitution de 1992, se familiariser avec le texte et enfin de savoir comment transmettre de façon idoine les informations aux différentes communautés.

Mamadou Coulibaly, ancien ministre et président de la commission de rédaction du document de la nouvelle constitution était l’expert chargé d’expliquer le contenu du projet de constitution lors dudit atelier.

M. Coulibaly dira que le Mali a connu trois grandes constitutions, celle de 1960, 1974 et la constitution de 1992. « Cette dernière révision est un texte qui vient à point nommé », dira-t-il.

Selon les propos de M. Coulibaly, la constitution est le texte suprême qui organise le fonctionnement de l’Etat à travers ses institutions. Les règles fondamentales de fonctionnement s’y trouvent. Le détail est donné dans les lois organiques et dans les lois ordinaires.

Mais il faut noter que cette constitution ne peut pas tout prévoir pour l’organisation de l’Etat, dira-t-il, elle donne les grandes lignes directives pour le bon fonctionnement de l’Etat.

Notre expert a expliqué brièvement aux jeunes les différents chapitres qui se trouvent dans le projet de constitution. « Ladite constitution est structurée comme tel : il y a un préambule qui explique l’idéal de l’Etat ; il y a les pouvoirs qui sont organisés comme tel : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pourvoir judiciaire. Il y a aussi des institutions comme le conseil économique, social, environnemental et culturel ; l’organisation du territoire qui est basée sur deux principes : principe hiérarchique et le principe de tutelle ; la prise en compte des autorités et légitimités traditionnelles ; l’unité Africaine ; les traités et les accords internationaux ; le volé révision constitutionnelle, car c’est un texte qui évolue ; des dispositions particulières, transitoires et finales qui y figurent », explique-t-il.

M. Coulibaly conclura ses propos en rappelant qu’il y a beaucoup de nouveauté dans cette nouvelle constitution par rapport à celle de 1992. Et le seul objectif visé par cette nouvelle constitution est l’unité nationale, dit-il.

Les jeunes qui ont suivi avec attention cet exposé ont tous promis à leur tour de vulgariser ce qu’ils ont appris dans leurs différentes communautés.

Zeïnabou Fofana

