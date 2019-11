Des nos jours, la ville de Bamako est devenue un endroit où tout le monde fait ce qui lui plait. Partout dans la ville, on aperçoit des dépotoirs d’ordures qui sont la cause de plusieurs maladies et surtout de la variation des moustiques. Les moustiques sont partout notamment dans les endroits sales comme les caniveaux, les groupements d’ordures et les eaux usées.

Certains quartiers du District de Bamako, notamment Banankabougou, Daoudabougou, Yirimadjio et Niamakoro sont devenu le lieu de rencontre des moustiques, vu que ces quartiers sont très sales et mal entretenus.

Il faut noter que la multiplication de ces moustiques est due à la saleté qui est partout à travers les carrefours, les espaces vides qui deviennent des lieux de dépôts des ordures et les caniveaux qui sont pleins, non seulement des eaux sales, mais aussi des déchets.

Oumou Traore, habitante à Daoudabougou affirme que les rues sont sales et c’est ce qui fait que les moustiques sont partout et se multiplient en ce moment. Pour combattre ce phénomène, il faut que chaque famille prenne des dispositions pour assainir les maisons et les devantures des maisons. Aussi, chercher des endroits ou mettre des ordures pour diminuer les moustiques.

Mariam Sidibé, habitante a Banankabougou affirme que les moustiques sont la cause de nombreux dégâts dans la maison et dans les rues, facteur de plusieurs maladies comme : Le paludisme.

La population doit prendre des dispositions pour lutter contre les moustiques parce que c’est un phénomène qui est en train d’augmenter de jour en jour. Le maire doit prendre des solutions ou chercher un endroit où toutes les ordures doivent être regroupés et nettoyer chaque fois les caniveaux pour que le taux de vulnérabilité des moustiques diminue. C’est aussi un moyen pour que la sante revienne dans la ville.

Les associations doivent organiser des journées de salubrité chaque mois pour qu’ensemble, avec la mairie l’on puisse trouver des solutions à ces problèmes de moustiques.

Le ministre de l’assainissement doit aussi participer pour aider la maire et la population à combattre ces ordures pour le bien tous.

Hawa TRAORE, Stagiaire

