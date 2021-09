Que cherche encore l’imam DICKO ?

À l’unisson et dans la fraternité de la foi, les chefs religieux du Mali se sont retrouvés, ce lundi 30 août 202, au siège du Haut conseil Islamique, pour délivrer leur Message de paix en vue de la mobilisation pour le sursaut national autour de la patrie en crise depuis 2012. Si l’initiative est favorablement accueillie par une grande partie de l’opinion, compte tenu du contexte socio-sécuritaire très volatile, force est de constater que tous les initiateurs de ce appel ne font pas l’unanimité.

Ainsi, la présence de l’imam Mahmoud DICKO est mal perçue par un nombre important d’internautes qui lui en veulent pour son passage au sein du M5-RFP qui s’est terminé par un sentiment de trahison. A la suite de la diffusion de ce message, la toile s’est braquée contre l’ancienne autorité morale du M5-RFP qui est pourtant, selon certaines sources, le principal initiateur. Les internautes voient dans cette initiative une autre manière pour l’Imam de se remettre en selle avant la présidentielle de 2022, après l’échec du M5-RFP.

Zakaria ZK Drabo : je ne crois pas à la sincérité de DICKO. Parce que les membres du bureau du Haut conseil islamique lui avaient demandé de venir faire une déclaration d’apaisement de la situation nationale après les évènements des 10, 11, et 12 juillet 2020. Il a refusé sous le prétexte que la situation n’était pas propice. Pour cela, maintenant qu’il a dévoilé son vrai visage à l’égard de ses anciens compagnons du M5 et qu’il est en perte de popularité, il essaie de se refaire une nouvelle popularité en se montrant comme un homme qui cherche la paix et qui cherche l’apaisement du Mali….

Madou Dembele : merci à vous tous pour cette belle initiative. On veut la paix. Inchallah !

Siraman Diarra : absolument, tu ne souhaites pas la paix plus que moi. Tous les rassemblements auxquels DICKO a participé, on a vu les effets dans le pays.

Bourama Fotigui : moi, je n’ai jamais confiance en DICKO. Je suis sûr qu’il veut faire quelque chose encore au Mali. Mais que Dieu protège le Mali.

Mamadou Fofana : un peu en perte, que la paix règne dans tous les pays du monde, longue vie à tout le monde.

Ba Moussa Traore : tous ceux qui critiquent DICKO ont parfaitement raison. Le temps passe, mais les faits restent. Un religieux est toujours prêt à pardonner et à réconcilier. Je ne vois pas quelqu’un au Mali qui peut critiquer DICKO mieux ou plus que moi. Les critiques d’un musulman ne doivent pas porter sur la personne, mais sur ses faits. Ainsi, il sera facile de pardonner si la personne change de comportement.

L’idée de DICKO est à saluer, car on a besoin que de la paix. Le Mali et les Maliens ont trop souffert. Donnons-nous la main pour avoir la victoire sur les ennemis.

Mamadou Chérif : vraiment on veut la paix au Mali, mais HAIDARA fais beaucoup attention à DICKO, on ne sait pas ce qu’il cache. Il est en froid avec Bouyé, le M5, il cherche une popularité pour se hisser au sommet avant les prochaines élections.

Abdoulay Moulassy : DICKO a utilisé ses forces pour ses propres intérêts, mais en vain. Attention à ce monsieur, il est très stratège. Il sautera encore avec vous comme il a si bien sauté avec M5. DICKO est un homme, il ne faut pas avoir confiance en lui 100%.

Ibrahim Absolue : vive imam DICKO la force tranquille, le rassembleur. Seul Dieu connaît ce que tu fais dans ce pays.

Diakite Mounirou Sidate Diakite : Achraf chourafa, Mohamed Ould Cheickna Hamaoullah a dit que jamais il ne va aider quelqu’un à détruire ce pays-là. Donc, si DICKO essaie de changer de stratégie, on espère que Cherif Ousmane Madani HAIDARA connaît tous ses plans. DICKO n’a jamais aimé ce pays-là.

Anoumabolais : au lieu de dénoncer les vrais problèmes du pays, l’insécurité, le vol des deniers publics, la flambée des prix, eux c’est le RS qui les inquiète.

Elimane Ba : l’insécurité combinée avec les divisions politiques, l’influence des extrémistes religieux, et une crise de leadership font du Mali un cas complexe. Un retour à la normale ne saurait être de sitôt. IBK doit décoder le message du peuple, il y va de la stabilité de la région.

