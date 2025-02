Ramadan 2025 : Le Président Goïta fait parler son cœur en Communes III et IV

Pour atténuer les charges des plus démunis durant le Ramadan, le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a offert hier des kits alimentaires à 300 bénéficiaires dans les Communes III et IV du District de Bamako.

La cérémonie de remise des dons a été présidée par son conseiller spécial, chargé des œuvres sociales, Aguibou Dembélé. Les kits alimentaires sont composés de 50 kilos de riz, autant de sucre et de mil et des bidons de 20 litres d’huile. Dans un premier temps, l’équipe des œuvres sociales du Président de la Transition dont le chef de file est Aguibou Dembélé, s’est rendue à la mairie de la Commune III où elle a été accueillie par le maire, Mme Djiré Mariam Diallo. Pour l’édile, l’importance de cette cérémonie n’est pas à démontrer compte tenu du mois de Ramadan qui approche.

«Comme vous pouvez aisément le constater sur les différents visages ici, le geste présidentiel que nous saluons à sa juste valeur, contribuera de façon significative pour les bénéficiaires à bien entamer le Ramadan», s’est réjouie Mme Djiré Mariam Diallo, qui a exhorté l’équipe des œuvres sociales du Chef de l’État à lui transmettre la profonde gratitude des populations de la Commune III pour ce geste fort symbolique.

Après la Commune III, le cap a été mis sur la Commune IV au Service local du développement social et de l’économie solidaire à Djicoroni-Para, où il y avait une forte mobilisation pour manifester la gratitude des populations au Président de la Transition pour ces dons. Le président de la délégation spéciale de la mairie de la Commune IV, Siaka Camara a remercié le Général d’armée Assimi Goïta, pour toutes ses réalisations dans sa commune.

Il a cité notamment le Centre de dialyse construit à l'hôpital du District de la Commune IV par le Chef de l'État et bien d'autres œuvres. Siaka Camara a invité les bénéficiaires qui ont eu la chance d'être choisis à faire preuve de bonté pour aider les plus démunis dans leur entourage.

Le conseiller spécial du Président de la Transition, pour sa part, dira que ces dons témoignent de la solidarité du Chef de l’État face aux situations difficiles que traverse actuellement la population.

C’est pourquoi, Aguibou Dembélé a demandé aux bénéficiaires d’accompagner, par leurs prières, le Mali surtout les Forces armées maliennes qui luttent au front pour la défense du territoire. Pour ce qui est de l’opération Ramadan du Général d’armée Assimi Goïta, le chargé des œuvres sociales a assuré qu’elle s’étendra à tout le Mali. «Il y aura à peu près 2.500 foyers qui seront concernés par ces dons.

On a commencé par Tombouctou et Taoudéni. Hier, c’était le tour des Communes I et II», a expliqué Aguibou Dembélé, qui promet que le Chef de l’État fera tout ce qu’il peut pour atténuer les charges des Maliens. Quant aux bénéficiaires, ils ont été nombreux à manifester leur joie pour la réception de ces dons.

Jessica K. DEMBELE

