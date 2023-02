Recevabilité : 71,41 % des indicateurs atteints au MENEFP

A la faveur d’une rencontre d’échanges sur les réalisations 2022, ce lundi 6 février 2023, les responsables des services centraux et des organismes personnalisés du département se sont prêtés pour la deuxième fois à un exercice de redevabilité. C’était au CFP de Sénou en présence de tous les acteurs du département y compris les 19 directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle. Les travaux ont été dirigés par le chef du département, le ministre Bakary Doumbia.

En effet, depuis sa prise de service en juin 2021, le ministre a adopté une stratégie à six éléments pour la conduite des actions. La redevabilité occupe une place importante dans cette stratégie dans l’optique de partager les réalisations du département avec l’opinion publique nationale. Ainsi, après la première session tenue 11 janvier 2022, cette deuxième session redevabilité, visait à contribuer à l’amélioration de la gouvernance des trois programmes du ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Ce à travers une démarche pédagogique de recensement de tous les résultats obtenus au cours de l’année, de les analyser, d’apprécier les écarts et de proposer les mesures correctives. Si le taux de réalisation des activités a prévalu lors de la première session, l’accent a été mis sur l’atteinte des indicateurs pour cette session.

A la suite de la présentation des synthèses des données collectées, sur la base des trois axes à savoir (i) Développement les ressources humaines pour la productivité, la compétitivité et l’insertion socio-économique des jeunes et des femmes, (ii) Contribution à l’accroissement des opportunités d’emplois décents et (iii) Amélioration de la gouvernance du marché de l’emploi ; les responsables des services et organismes se sont succédé au pupitre pour faire le point de l’atteinte des indicateurs. De leurs interventions, il ressort un taux d’atteinte de 71,41 % des 46 indicateurs et l’utilisation de 59,21 % des budgets. Toute chose qui traduit l’efficacité et l’efficience des différentes interventions des structures du département.

A l’issue de près de quatre heures d’intenses débats, les acteurs ont formulé des recommandations, entre autres, une meilleure collaboration entre les services, le renforcement de capacité en GAR, la diversification des sources de mobilisation de fonds, l’élaboration de la politique nationale de l’entreprenariat national et surtout, pour les prochaines sessions, envisager l’ouverture de l’espace à d’autres acteurs pour la satisfaction des usagers.

Le ministre Bakary Doumbia, s’est réjoui de la nette amélioration de cette session par rapport à la première et a ensuite félicité ses collaborateurs avant de les encourager à redoubler d’efforts pour la création d’opportunités d’emploi pour les populations en milieu urbain et rural. Pour lui, aucun sacrifice n’est de trop pour la satisfaction du peuple malien, particulièrement dans ce contexte si difficile.

Quant aux acteurs, ils ont salué cette belle initiative du chef de département qui renforce la synergie d’action entre les différents services du département et permet en outre une utilisation efficace et efficience des ressources pour plus d’impacts sur le terrain.

CCOM – MENEFP

