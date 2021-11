Réduction des risques de catastrophes au Mali : Les acteurs en charge de la lutte renforcent leurs capacités

L’Agence des Technologies de l’Information et de la Communication (AGETIC) a abrité, le mercredi 3 novembre 2021, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de renforcement des capacités des décideurs, des communautés et autres parties prenantes sur la réduction des risques de catastrophes au Mali. Organisé par la direction générale de la protection civile, cet atelier regroupe les différentes structures concernées par le projet de renforcement à la résilience climatique (HYDROMET-Mali). Durant trois jours, les participants se familiariseront avec une dizaine de modules. Ce, pour leur permettre d’être au même niveau d’information et de formation face aux risques de catastrophes dans un contexte de changement climatique. Les travaux de l’atelier ont été ouverts par le Colonel Tiékoura Samaké, directeur général adjoint de la protection civile.

Procédant à l’ouverture des travaux de l’atelier, Colonel Tiékoura Samaké, directeur général adjoint de la protection civile, a déclaré que l’objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des décideurs et de la communauté dans le cadre de la réduction des risques et catastrophes naturelles. Evoquant l’utilité du projet HYDROMET Mali, l’officier supérieur dira qu’il est d’une importance capitale pour la République du Mali dans le cadre de la réduction des risques et catastrophes naturelles. « Ces dernières années, avec le changement climatique, il y a eu des catastrophes qui ont occasionné des pertes tant sur le plan économique aussi bien que sur le plan humain. Je lance un appel aux autorités pour soutenir ce projet vital pour la survie de la population et aussi pour le développement de notre pays », a-t-il dit. Enfin il s’est dit convaincu que ces travaux seront très utiles pour l’ensemble des participants.

En ce qui le concerne, le Médecin lieutenant-colonel Cheick Fantamady Koné, coordinateur du projet de renforcement à la résilience climatique (HYDROMET-Mali), a rappelé que l’initiative de cet atelier vient de la direction générale de la protection civile qui est le secrétariat permanent de la plateforme des risques et catastrophes. Cette plateforme, a-t-il dit, regroupe en son sein les structures techniques en charge de la prévention des sinistres et catastrophes sous diverses formes.

Aux dires du coordinateur, le projet HYDROMET-Mali a plusieurs acquis, notamment le renforcement des capacités institutionnelles à travers la formation et l’équipement des structures bénéficiaires directes et indirects. Les services bénéficiaires du projet sont Mali-Meteo, la direction générale de l’hydraulique, le système d’alerte précoce et la direction générale de la protection civile. Le coût du projet s’élève à 33 millions de dollars, soit presque 17 milliards de FCFA.

Sidiki Dembélé

