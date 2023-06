Pour édifier le peuple malien sur sa situation politique, réaffirmer son soutien à la Transition ainsi que sa position sur la question du référendum du 18 juin prochain relatif au vote du Projet de la nouvelle Constitution, le Comité Exécutoire de l’Union Malienne du Rassemblement Démocratique Africain-Faso Jigi (UM-RDA) a tenu un point de presse le jeudi 1er juin dernier au CICB. Tout comme de nombreux Partis Politiques du pays, l’UM-RDA a appelé ses militants et sympathisants aussi bien que le peuple malien à voter ‘’Oui’’ lors de l’élection référendaire.

Pendant ce point de presse, ils étaient sur le présidium : le Président du Parti : Bocar Moussa Diarra, le 5ème vice-président, Hamadou Ibrahim Maïga et la 3ème vice-présidente, aussi membre du CNT, Mme Diarra Raky Talla. Ont de même répondu massivement à l’appel des membres et militants du Parti de Bamako et des présidents des sections venus de l’intérieur du pays.

Par une déclaration lue par le 5ème vice-président, Hamadou Ibrahim Maïga, il a été fait l’historique de l’UM-RDA Faso Jigi, créé en 2010 suite à un congrès constitutif des partis politiques et mouvements US RDA, BDIA FJ, UDC pour fédérer les militants autour des idéaux des pères fondateurs et de leurs compagnons. Cela, dans le but de perpétuer et de préserver les acquis mais aussi de jouer un rôle de parti d’avant-gardiste sur la scène politique nationale, de contribuer à la résolution des questions nationales pour l’intérêt supérieur de la Nation et des populations du Mali.

Depuis sa création, souligne-t-il, l’UM-RDA Faso Jigi a évolué dans l’ensemble du pays, de façon harmonieuse dans le strict respect de ses principes directeurs, des dispositions statutaires et réglementaires ainsi que des dispositions de la Charte des Partis politiques dont l’observation, et l’application lui ont permis non seulement de s’enraciner davantage mais aussi d’engranger des résultats très appréciables sur le plan politique. Que c’est ainsi que l’UM-RDA Faso jigi, depuis sa création, a occupé l’espace politique et a activement participé à toutes les échéances politiques avec succès pour l’atteinte de ses objectifs.

À la suite cette étape, M. Maïga, a affirmé l’adhésion totale du Parti au projet de la nouvelle Constitution avant d’ appeler l’ensemble du peuple malien en âge de voter à s’acquitter de son devoir citoyen et patriotique en participant massivement au vote pour assurer un taux de participation très confortable et à voter oui. « Pour la totale réussite de l’élection référendaire, l’UM-RDA Faso Jigi engage la mobilisation de ses militants et sympathisants et de toute personne se reconnaissant en les idéaux des Pères de l’Indépendance, en l’occurrence le premier Président du Mali, Modibo Keïta à voter Oui le 18 juin 2023, date de l’élection référendaire » a-t-il émis comme message.

Le choix du ‘’Oui’’ de son parti pour ce référendum, selon le Président Bocar Moussa Diarra se justifie au regard du constat de beaucoup d’avancées dans ce Projet de nouvelle Constitution. Au nombre desquelles, il a cité entre autres, la souveraineté du pays, la sauvegarde des libertés, le renforcement des Institutions, la protection des femmes, de l’enfant et de la famille, la lutte contre la corruption.

Par Mariam Sissoko

