Une soixantaine de Chefs de quartiers du district de Bamako, ont reçu des mains du Président de la Transition, leurs insignes, leurs certificats et des drapeaux aux couleurs nationales du Mali

Le lancement de la cérémonie de remise symbolique des insignes et des certificats aux chefs de fractions, de villages et de quartiers a eu lieu ce lundi 18 juillet 2022, au Centre International de Conférences de Bamako (CICB).

Placée sous la haute présidence de SE le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État, cette cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition, des présidents des autres Institutions de la République, des membres du Gouvernement, des diplomates accrédités auprès de la République du Mali, ainsi que des amis et partenaires du pays.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta a distribué plusieurs insignes, certificats ainsi que des drapeaux à une soixantaine de Chefs de quartiers du district de Bamako.

Bamoussa Touré, Coordinateur des chefs de quartier du district, a saisi l’occasion, au nom de l’ensemble des chefs de fractions, de villages et de quartiers, pour remercier le Chef de l’État pour cette considération à leur égard. Il estime que le 11 novembre 2021 et le 18 juillet 2022 sont des dates qui traduisent désormais « la renaissance des autorités et légitimités traditionnelles du Mali ». Des dates à inscrire dans les annales de l’histoire de notre pays, a-t-il indiqué.

Pour sa part, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a rappelé que « les symboles tendant à valoriser les Chefs de villages, de fractions et de quartiers dans l’exercice de leur fonction sont conformes aux dispositions statutaires applicables à ces autorités locales. »

Le Président de la Transition a expliqué que cette cérémonie, dont l’un des objectifs est la valorisation de nos légitimités traditionnelles et culturelles, entre dans le cadre de la refondation de notre État. Selon le Colonel Assimi Goïta, cette valorisation a commencé par la consécration du 11 novembre, comme Journée nationale dédiée à nos légitimités traditionnelles et culturelles.

La remise symbolique des insignes, drapeaux et certificats témoigne à suffisance le début de la valorisation de ces autorités. Le Chef de l’État rassure que ces activités, dont le lancement vient de se faire à Bamako, vont se poursuivre dans toutes les régions sous la houlette des Gouverneurs, des Préfets et des Sous-Préfets.

Le Président Goïta a exhorté les Chefs de quartiers, de villages et de fractions à plus d’engagements. Il les invite également, non seulement à soutenir les efforts du Gouvernement dans le cadre de la refondation de l’État, mais aussi et surtout au retour de l’État dans les différentes localités.

Ces hommes sont les garants de la cohésion sociale, de la stabilité, du vivre ensemble, mais aussi de la prévention et de la gestion des conflits dans les différentes localités a indiqué le colonel Assimi Goïta.

Diakalia M Dembélé

