Au pas de charge, Mamadou Diarrassouba était dans son fief électoral, Dioïla, le week-end dernier. Objectif : expliquer à la population le bien-fondé des réformes politiques et institutionnelles auxquelles les autorités de la Transition se sont engagées. Et d’appeler par la même occasion son bastion électoral à accompagner les autorités de la transition, notamment dans ses efforts de sécurisation du pays.

Toujours auprès de la population du Banico, Mamadou Diarrassouba, membre du CNT, ne rate aucune occasion pour mieux informer la population sur l’actualité nationale. Dans la foulée de l’élaboration du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles, la tradition a été une fois de plus respectée.

Après la rencontre dans les communes, il a rassemblé la population des 23 communes du cercle de Dioïla pour donner les détails des motivations et contours des réformes en cours. Dans son intervention, Diarrassouba expliquera l’impérieuse nécessité de la mise en place des mécanismes visant à rendre les institutions maliennes plus fortes et plus crédibles. Car, argumente-t-il, notre pays est confronté à des problèmes politiques et institutionnels depuis son indépendance. Par conséquent, la Transition doit être mise à profit pour régler définitivement les questions. Après l’adoption d’une loi électorale promulguée la semaine dernière, a-t-il relevé, les autorités de la Transition se donnent les moyens et le temps nécessaires pour élaborer un chronogramme des réformes politiques et institutionnelles.

Par la même occasion, Mamadou Diarrassouba a remercié le président de la Transition pour la réalisation de nombreux forages dans la région de Dioïla et exhorté la population du Banico à soutenir sans réserve les autorités de la Transition.

En retour, les représentants des différentes composantes du Banico ont exprimé leur satisfécit du bilan à mi-parcours de la transition tout en saluant l’avènement d’une nouvelle loi électorale qui trace véritablement les sillons d’un retour à l’ordre constitutionnel et reflète les aspirations profondes des forces vives de la nation.

Aussi, l’assistance s’est elle fortement réjouie de la montée en puissance des FAMa, avant de solliciter les autorités à maintenir ce cap afin d’anéantir la nébuleuse terroriste.

La population du Banico a par ailleurs manifesté son impatience pour l’adoption de la loi sur la réorganisation territoriale et sollicité la diligence du bitumage de la route Dioïla-Koualé en gestation au niveau du ministère des Transports et des infrastructures.

Amidou Keita

