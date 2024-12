Célébration de la fête de Noël`2024 : , Les fidèles chrétiens du Mali ont prié pour la paix, la sécurité et le développement de la nation

La communauté chrétienne du Mali a célébré la fête de Noël dans une atmosphère de prière, de louanges et de fraternité ce mercredi 25 décembre 2024. Les célébrations, marquant la naissance de Jésus-Christ, ont eu lieu dans toutes les églises à travers le pays.

Noël est un moment de réflexion et de partage. C’est l’occasion pour tous les chrétiens , en tant que Maliens, de renouveler leur engagement envers la paix, l’amour et la solidarité. Car cette célébration a été marquée par des chants de louange, des prières d’intercession pour la paix au Mali, ainsi que des messages bibliques mettant en lumière la mission de Jésus-Christ en tant que porteur de lumière et d’espoirs pour l’humanité. Dans les différents sermons, les Prêtes et pasteurs ont encouragé les fidèles à être des artisans de paix et de justice dans leur communauté.

Le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mahamadou Koné qui a participé aux différentes messes catholiques et protestantes à Bamako à exprimer le soutien et l’engagement du gouvernement en faveur du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.

En soulignant l’importance de cette fête pour le renforcement des liens entre les différentes communautés religieuses au Mali. “Noël est une occasion de rassemblement et de partage. Nous devons tous travailler ensemble pour construire une nation unie et prospère, dans le respect des différences et des croyances… Je salue le rôle essentiel joué par l’ensemble des Églises chrétiennes dans la promotion de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale au Mali. Votre engagement spirituel et vos actions humanitaires sont des exemples qui renforcent notre unité nationale. En cette occasion spéciale, je vous invite à continuer de prier pour la paix, la sécurité et le développement de notre nation. Ensemble, nous pouvons construire un Mali où toutes les communautés, dans leur diversité, vivent en harmonie et en fraternité ”, a-t-il déclaré.

La fête de Noël, célébrée au Mali dans la sérénité et l’unité, témoigne une fois de plus de la résilience des Maliens face aux défis, et de leur aspiration commune à un avenir de paix et de prospérité.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

