Alors que le mois sacré du ramadan approche à grands pas, les préoccupations des populations concernant le délestage persistant et les températures élevées augmentent de manière significative les inquietudes des populations.

La situation du délestage de 24 h, 48 h voire 72 heures par endroits à Bamako et dans les villes de l’intérieur est d’autant plus alarmante que le ministre de l’Energie, Mme Bintou Camara lors d’une récente intervention sur l’ORTM, n’a pas réussi à rassurer les citoyens sur la disponibilité continue de l’électricité pendant cette période cruciale qui s’achemine.

La combinaison du délestage et des températures caniculaires représentent un défi majeur pour les Maliens qui s’apprêtent à observer le jeûne pendant le ramadan. Sans accès fiable à l’électricité pour alimenter les ventilateurs, les climatiseurs et les réfrigérateurs, les habitants de Bamako et ailleurs se retrouveront confrontés à des conditions de vie inconfortables, voire dangereuses, pendant les heures les plus chaudes de la journée et de la nuit.

Aujourd’hui, de nombreuses voix se lèvent pour exhorter le président de la transition, qui selon le Premier ministre est le seul à détenir la clé du problème et garantir un approvisionnement stable en électricité pendant cette période cruciale.

Alors que les familles maliennes se préparent à observer le jeûne et à célébrer ce mois de piété et de solidarité, elles espèrent ardemment que des solutions efficaces seront mises en œuvre rapidement pour atténuer les difficultés liées au délestage électrique et leur permettre de vivre le ramadan dans la sérénité et la dignité.

Mohamed Keita

