Évangélisation et implantation des églises : La Mission célèbre ses 30 ans

La Mission d’évangélisation et d’implantation des églises (MIE), a célébré son trentième anniversaire par des temps de louange, d’adoration, de prières et de témoignages. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs hauts cadres du pays, pasteurs, Responsables d’églises et de missions.

La Mission d’évangélisation et d’implantation des églises MEIE a été créée le 23 octobre 1993 par l’Apôtre Marc D. Coulibaly. Il obtiendra officiellement son récépissé en 1994. Aujourd’hui, la MIE existe dans 16 régions du Mali et le district de Bamako et compte environs 170 lieux de culte.

Le thème de ce 30e anniversaire est : “L’Eglise triomphante, partie en vainqueur pour vaincre”. Plusieurs responsables d’églises et du pays étaient au rendez-vous pour rendre grâce à Dieu pour les 30 ans d’existence. “Trente ans, c’est la maturité active. C’est en ce moment que l’homme commence à se réaliser, à s’investir. Dieu nous a donné ces 30 ans. C’est maintenant que doit commencer la vraie existence de la Mission d’évangélisation et d’implantation des églises en faveur des âmes et en faveur de la nation”, a déclaré le Pasteur Dr. Apôtre Marc Diègnon Coulibaly.

Pour sa part, Etienne Coulibaly, membre de la MEIE, s’est réjoui du fait que Dieu leur a permis de faire des réalisations durant les 30 dernières années. Le représentant du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a placé le thème dans son contexte tout en invitant les uns et les autres à jouer leur partition pour le développement du Mali.

Isaac Ariel Mariko

(Stagiaire)

