Rencontre de l’Union des Ambassadeurs ( UDA) ‘ La SATIMBE’, la reine des masques Dogon à l’honneur

Les locaux de l’UTC (United Transit Compagny) a abrité le vendredi 26 janvier 2024 la rencontre de l’Union Des Ambassadeurs (UDA). A l’occasion, la reine des masques Dogon ‘ LA SATIMBE’ a été magnifiée en guise d’hommage à riche culture du Mali.

Le représentant de la ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Mahamadou Cissé ainsi que de nombreuses personnalités de la place ont pris part à cette rencontre de l’ UDA dénommée « LA SATIMBE » une rencontre de présentation d’activités et de bilan de ladite organisation, selon le Président Directeur Général ( PDG) de l’UTC, Hammou Guido. « LA SATIMBE » est en référence à la reine des masques dogon, occupant une importante place culturelle.

Dans son intervention, M. Guido, dira que l’UTC et l’UDA ont en partage de nombreuses valeurs dont celles liées à l’entreprenariat, au développement social et économique. De plus, l’UTC et l’ UDA, toutes deux estiment que le secteur privé, l’économie peuvent contribuer à la paix et au développement. Aussi, les deux structures sont membres des mêmes groupements professionnels, depuis des années, a fait savoir M. Guido.

Une évolution marquée par le travail, le savoir –faire, la créativité et la rigueur, selon le PDG de l’UTC.

Citée en exemple dans la diaspora malienne comme une référence en terme ‘ de retour réussi’, l’UDA ambitionne de contribuer à grande échelle à la création d’emplois, à la formation professionnelle, selon son président, Diadié Soumaré. Qui invite le secteur privé à réfléchir à des solutions durables en vue de permettre aux diasporas de pouvoir investir et participer concrètement au développement du pays.

La vice-présidente de l’Union Des Ambassadeurs, Mme Yasmine Cissé a eu partagé les acquis de l’organisation à savoir les réalisations ainsi que les projections. A noter que l’UDA a eu à développer 3 grands projets dans le cadre du programme quinquennal « Ségin Sô 2028’ . Il s’agit d’un cadre général d’absorption pour les maliens établis à l’ extérieur désireux revenir au pays pour entreprendre ou s’insérer professionnellement .

Le représentant de la ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Mahamadou Cissé a salué les efforts consentis par l’UDA et l’UTC en faveur de la création d’emploi . Assurant l’ accompagnement de son département, il souligne que leur vision s’inscrit en parfaite ligne avec leur vision départementale.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

