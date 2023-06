Le statisticien Sidiki Guindo, après avoir réalisé un sondage d’opinion du 12 au 14 juin dernier sur le processus référendaire tenu le 18 juin, a livré à la presse ses résultats. C’était le jeudi 15 juin au cours d’une conférence presse, tenue à la maison de la presse. D’après lui, le oui remportera à peu près de 75% des voix. Son sondage à concerné.

«J’ai effectué un sondage d’opinion afin de prévoir les résultats du référendum ainsi que le niveau de connaissance et de motivation de la population sur le processus. Le sondage s’est déroulé du 12 au 14 juin 2023 par téléphone sur un échantillon de 1 260 individus au niveau national. Les résultats du sondage (avec coefficient de redressement) sont représentatifs au niveau national. Les questions posées ont porté sur l’évolution de la situation générale du pays ; la connaissance des paramètres du référendum sur le projet de la nouvelle constitution ainsi que les intentions de vote le dimanche 18 juin 2023», a expliqué le staticien Sidiki Guindo à la presse.

En effet, selon Sidiki Guindo, d’après ce sondage réalisé par téléphone auprès de 1260 individus répartis sur 8 régions du Mali y compris le district de Bamako, le Oui l’emportera à l’issu du Référendum avec au minimum 74,92%. Par ailleurs, il a affirmé que toutefois, le taux de participation demeure une équation non résolue.

«Moins de 25% de personnes interrogées ont une bonne connaissance du projet de Constitution même si plus de 90% parmi elles affirment se rendre aux urnes dimanche et plus de 81% en sont satisfaits. Quant à la gestion actuelle du pays sous la transition, 87% de maliens déclarent être satisfaits de la conduite des affaires du gouvernement de transition et 78,8% pensent que la situation générale du pays s’est améliorée sur les trois derniers mois contre seulement 9,1% qui affirment qu’elle s’est détériorée. Un dernier avis largement partagé à Gao en particulier où près de la moitié des personnes interrogées, 42,3% soutiennent que la détérioration de la situation générale du pays s’est accentuée sur la période sus indiquée», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a rappelé qu’un sondage présenté un mois plutôt, le 15 mai 2023 et effectué exclusivement auprès des Bamakois, révélait que sur le Référendum prévu ce dimanche 18 juin, 55,2% des personnes interrogées (soit la majorité) ne connaissaient « pratiquement rien sur la nouvelle Constitution » tandis que seulement 7%affirmaient en avoir une bonne connaissance .

Concernant les intentions de vote lors du scrutin, 83,6% des populations de la capitale indiquaient voter pour le « oui » contre 5,9% pour le « non » et 10,5 qui comptaient s’abstenir.

Moussa Sékou Diaby

