Révision annuelle 2021 des listes électorales : 8.213.317 électeurs enregistrés

La Délégation générale aux élections (DGE), sise à la Bibliothèque nationale, a servi de cadre, le vendredi 1er octobre 2021, à la cérémonie de remise des documents de la révision ordinaire des listes électorales de 2021 par la DGE au Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation qui, à son tour, les a remis au Gouvernorat du District de Bamako. Elle était présidée par Modibo Traoré, représentant le ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, en présence du représentant du gouverneur du district, Marc Dara, du chef du bureau du fichier électoral et à la documentation à la délégation générale aux élections, le colonel Boussourou Dramé. Y était aussi présente, la représentante de la MINUSMA, Mme Carla Durate Carla Lopez, Il ressort des documents remis que le total général des électeurs pour la révision annuelle 2021 est de 8.213.317 dont 7.702.299 électeurs à l’intérieur du Mali et 511.018 électeurs à l’extérieur du pays.

Selon le colonel Boussourou Dramé, la révision annuelle des listes électorales est une prescription de la loi électorale. Chaque année, dit-il, du 1er octobre au 31 décembre, les commissions administratives établies auprès de chaque commune dressent le tableau rectificatif à travers une série d’opérations. Ce sont entre autres, la validation des nouveaux électeurs, le transfert des électeurs qui ont changé de résidence et la radiation des électeurs décédés. Les listes électorales ainsi révisées, dit-il, servent à organiser les élections générales et locales de l’année qui suit. «Voilà exactement le rôle de la révision annuelle des listes électorales », a fait savoir Boussourou Dramé. Concernant le nombre des nouveaux électeurs, Boussourou a indiqué que le fichier électoral qui est soumis à la révision électorale de 2021 comprend 8.213.317 électeurs répartis comme suit :7.702.299 électeurs à l’intérieur du pays et 511018 électeurs à l’extérieur. Lors des dernières élections générales de 2018 et 2020, deux insuffisances majeures ont été constatées. Il s’agit d’abord, dit Boussourou, de la sous-inscription des jeunes, ensuite, la présence d’électeurs décédés sur la liste électorale. « Pour le premier cas, la courbe est en train de baisser. L’administration électorale, à travers le ministère de l’administration territoriale, organise une série d’opérations spéciales des enrôlements qui ont permis d’obtenir des résultats positifs. Pour ce qui concerne l’existence d’électeurs décédés sur les listes électorales, nous invitons toujours les électeurs à se rendre auprès des commissions administratives pour déclarer leur proche décédé. Comme je le dis, voter est un droit. Mais l’amélioration de la qualité des listes électorales est également un devoir citoyen », a souligné le colonel Boussourou Dramé.

Modibo Traoré a, au nom du ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, remercié la DGE pour le travail abattu. Selon lui, tout le monde regarde le Mali aujourd’hui. Parce que, dit-il, nous sommes dans une transition avec des enjeux, cela nécessite d’être à la hauteur de la tâche. « Arriver donc à faire un travail aussi précieux, aussi important, en ces moments difficiles, mérite remerciement de la part de l’Etat à votre endroit. Nous ne pouvons que demander aux uns et autres, notamment les Maliens et les Maliennes d’être présents, d’aller massivement faire les déclarations de radiation, d’effectuer les transferts, et valider ce qui a été fait. Ce sont les trois éléments qui nous sont demandés. Vu l’importance et les enjeux, les partis politiques aussi sont invités. Parce qu’il est de leur devoir de le faire. C’est eux qui sont des acteurs. J’invite de ce fait les formations politiques à jouer pleinement leur partition. Parce qu’une bonne liste électorale suppose qu’il y a eu des radiations, il y a eu des validations et des transferts, pour que les acteurs qui sont les électeurs puissent jouer convenablement leur partition pour le nouveau Mali que nous attendons » , a conclu Modibo Traoré.

Hadama B. Fofana

